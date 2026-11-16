Toni Cánovas, José Ángel Moratilla e Iván Piña, vencedores en el Autocross de Aguaviva

El Campeonato Aragón de Autocross ha cerrado la temporada con la disputa del XXIV Autocross de Aguaviva, 25 años después de la primera edición de la prueba disputada en la localidad en un trazado que acaba de estrenar su nombre, Bergantes, en competición oficial.

Un total de 28 pilotos se han dado cita en la competición, organizada por el Real Automóvil Club Circuito Guadalope, siendo mayoría los aragoneses, aunque en esta ocasión se han quedado sin triunfos absolutos para los poseedores de licencias de esta comunidad, en una cita en la que se decidían 2 títulos.

La División II era una de esas categorías que faltaban por resolver, en la que el favorito era Javier Navarro, que en esta ocasión se quedaba sin completar la final por un problema en una rueda a falta de 2 vueltas, lo que no impedía hacerse con el título. En la final se ha impuesto el catalán Toni Cánovas (Opel Astra), que ha dominado en las 3 mangas de carrera que ha disputado, tras finalizar tercero en los entrenamientos.

Cánovas ha mantenido una intensa pugna con Ricardo Pellicer (Citroën Saxo) para llevarse el triunfo ante el subcampeón regional de la categoría y que además ha sido primero entre los pilotos Junior, que han sido grandes protagonistas de la final, ya que el tercer y cuarto puesto ha sido también para los Junior, con Luis Pajares (Opel Corsa C) por delante de Manuel Laínez (Peugeot 205 Rally).

En División I, categoría con el campeonato también pendiente de resolver, el triunfo se ha ido a tierras de Guadalajara, con el dominio claro a lo largo de toda la jornada de José Ángel Moratilla (Mitsubishi Lancer Evo VI), imponiéndose en todas las mangas con claridad antes sus 3 rivales, logrando la tercera plaza final del certamen. En la lucha por el título Óscar Escuder (Renault 5 Proto) renovaba el mismo tras finalizar segundo en las distintas mangas, incluida en la final en la que superaba a su máximo rival por el cetro, Javier Martínez (Opel Tigra Proto).

La categoría Car Cross no ha deparado sorpresas con dominio total del máximo favorito, el catalán Iván Piña (LifeLine TN11), gran dominador para adjudicarse la final con cierta comodidad, completando el podio otros dos pilotos de la misma comunidad, Josep Aranda (Speedcar Wonder), segundo y Bruno Cánovas (Casmat XC). El mejor aragonés ha sido José Ignacio Casino (Semog Bravo), logrando la sexta plaza final y que llegaba a Aguaviva con el campeonato aragonés asegurado.