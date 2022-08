Marc Zafra no falla y se lleva la Vuelta al Bajo Aragón pese al ímpetu de los belgas

Marc Zafra, del Purito Tadesan, se proclamó este martes en Caspe como vencedor de la 38 edición de la Vuelta al Bajo Aragón. El corredor catalán, que llegaba a la última jornada como líder por 45 segundos de ventaja, logró estar de nuevo entre los mejores pese al ímpetu de los corredores belgas que trataron de romper la carrera desde el inicio para derrocar al líder. Por su parte, Laura Martínez (Tot Net Terrassa) fue la mejor fémina de la competición y Axel Van Der Broek (Acrog Tormans Balen BC) se impuso en la última etapa disputada por las calles de la Ciudad del Compromiso.

“Ha sido una carrera muy dura por el nivel de todos los corredores pero sobre todo por el calor que hemos tenido estos días”. Esa fue la visión general de todos los ciclistas a su llegada a meta. En este contexto, la última etapa se inició a las 17.00 en la Avenida de Chiprana de Caspe con casi 40 grados en los termómetros y bajo la mirada atenta de decenas de vecinos.

En lo puramente deportivo, el corredor belga Axel Van Der Broek fue el más rápido en el masivo sprint final. Eso sí, pese al esfuerzo de los centroeuropeos, Marc Zafra no dio el brazo a torcer y supo mantener el liderato general de la carrera. «Al final he podido ser campeón de la Vuelta. Estoy muy feliz y muy contento con el trabajo de todo el equipo. Entre todos hemos construido esta victoria. Me han ayudado en todo momento a neutralizar las escapadas de los belgas que van muy fuertes», explicó Zafra antes de subir al podio.

Por su parte, desde la organización hacen también un balance «muy bueno» de una carrera que sigue siendo referencia nacional y que va ya camino de cumplir las 40 ediciones. Todo ello, por supuesto, gracias a la intachable labor del centenar de voluntarios del Club Ciclista Caspolino. “Ha ido todo muy bien. Más allá del calor, que ha forzado a varios corredores al abandono, tampoco ha habido muchas caídas. Eso sí, un año más hemos tenido mucho nivel con medias cercanas a los 40 kilómetros por hora. Son el top nacional e incluso internacional en categoría cadete”, destacó Víctor Monfort, presidente del Club Ciclista Caspolino.

Otras clasificaciones

Aparte de la victoria de Marc Zafra en la clasificación general, el belga Senna Remijn (Acrog Tormans Balen BC) fue el vencedor del maillot de la regularidad y el segundo del total de la carrera. Además, Laura Martínez fue la mejor en féminas; Iván Roure (AutoVivo Group Trek) en la clasificación de corredores de primer año; Diego Galván (Club Ciclista Caspolino) el mejor aragonés y el Purito Tadesan venció la general por equipos.