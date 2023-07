Mª Ángeles Manzano: «Hay que votar a Sumar porque es el voto decisivo»

«El voto de Sumar es el voto decisivo«, así terminó Mª Ángeles Manzano su intervención en el mitin celebrado este miércoles en Alcañiz. «Nada de hablar de útil, es el voto decisivo para garantizar la continuidad de los avances sociales y seguir consiguiendo más«, argumentó. La número 1 al Congreso de los Diputados por la provincia de Teruel cerró el acto que se celebró en el Solar de Sindicatos y en el que se desgranaron los puntos del programa para el próximo 23J, «y que también repercuten en la provincia de Teruel». La transición energética estuvo presente en todo momento, con una apuesta por las renovables pero de una manera sostenible en lugares que no tengan un valor paisajístico. «Apostamos por crear una empresa pública de energía, que ya la tuvimos en este país», aseguró. Se abogó por la movilidad, que «es un derecho», y por hacerla realidad con las conexiones por ferrocarril y con que la N-232 «se convierta ya en la A-68 en su totalidad».

En cuanto a las coaliciones y pactos, hubo mensaje para Teruel Existe, un partido que «no sabemos que hará porque también dijeron que no iba a gobernar ni con derecha ni ultraderecha…». «Respecto a la derecha, ya vemos lo que están haciendo cerrando servicios y concejalías de mujer, y la ultraderecha, que se querían cargar las autonomías pero se presentan a las autonómicas», apuntó Manzano, que llegados a este punto, recordó que «Sumar cumple lo que dice». La andorrana estuvo acompañada por la número 2 en la lista, Rosa Gracia, y por la número 1 al Senado, Sandra González, quien en referencia a Teruel Existe consideró, «en una opinión personal», que «no se puede ser neutro, porque además de carreteras hay que tener contenido ideológico, no puede llevarse el voto progresista gente que luego no sabe qué hará con la ley de la eutanasia o con la ley trans».

La despoblación fue el primer punto en salir a colación. Una de las propuestas es el territorio 30 minutos, el tiempo máximo que debería distar entre las poblaciones y los servicios esenciales como educación o sanidad. Apuestan para ello por un modelo gratuito de transporte público de lunes a viernes. Se habló de promoción del emprendimiento y empleo con apoyos y asesoramientos. También de servicios avanzados para las empresas porque el teletrabajo «ha llegado para quedarse». Con esta nueva realidad, «¿por qué no se podrían promover este tipo de empresas de servicios tecnológicos que sirvan a otras y lo hagan desde el medio rural?», se preguntó Rosa Gracia. «Sería posible pero hay que tener una conexión como es debido», añadió. Abogan por replantear los modelos de consumo y producción para que estos sean responsables, porque «las granjas familiares son rentables, no necesitamos macrogranjas que viertan más y más purines». Para eso, en la PAC se debe apostar por estos modelos familiares.

Desde Sumar proponen abordar todos estos temas desde una perspectiva holística, integral, «no puede ir cada punto por un lado, forma parte de un conjunto», apunto Sandra González. Habló de la ciencia y la investigación como sectores que «sí pueden dar más opciones de desarrollo y empleo a largo plazo». En este sentido, se debe seguir por continuar trabajando en proyectos como Galáctica o Motorland Aragón con un Parque Tecnológico. La candidata al Senado se detuvo en la emancipación y oportunidades laborales para que las personas jóvenes se puedan quedar en el territorio. «Proponemos destinar un 1% del PIB para construir vivienda pública, además de limitar y regular los precios del alquiler y poner tope a las licencias de las viviendas turísticas. El turismo tiene que ser sostenible, no puede ser que se eche a los vecinos de una zona para llenarla de viviendas turísticas».

Hizo especial hincapié en la salud mental, ya que «hablar de juventud es hablar de salud mental, la mayor causa de muerte es suicidio y es una cuestión de salud pública, no se puede quedar en lo privado», reivindicó y señaló a todo lo anterior como factores que pueden influir. «La falta de acceso vivienda o la precariedad laboral claro que repercuten en tener una estabilidad emocional». Reivindicó que la juventud, a la que algunas veces se tacha de «generación de cristal», está liderando los movimientos sociales más señeros de los últimos años, entre ellos, el clima o el feminismo. «Desde Sumar apostamos por facilitar la conciliación de las familias, por la prevención de la violencia de género desde las aulas, por sacar a lo público los cuidados porque se siguen atribuyendo a las mujeres, por garantizar la libertad sexual y reproductiva; y por traer el movimiento LGTBIQ+ al medio rural de manera transversal que normalice estos modelos de familia y haya referentes», concluyó.

Mitin de Sumar en Alcañiz, en el Solar de Sindicatos de la avenida Aragón. / B. Severino

En cuanto al equipo provincial, según Manzano «tenemos que agradecer a IU y Podemos el esfuerzo que ha hecho por componer las candidaturas en las que además hay gente joven y muchas mujeres, el equipo de Sumar en Teruel es de los mejorcito«, añadió la andorrana. Fuera del mitin, también destacó la cercanía de Yolanda Díaz, que «demostró su conocimiento de los problemas del territorio con su presencia el viernes en el inicio de campaña en Zaragoza». Este jueves por la tarde, la andorrana continuará con la ronda y participará en el mitin en la Casa de Cultura de Andorra.