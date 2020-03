María Goikoetxea: «Nos preocupa que hay muchas menos llamadas para denunciar desde que comenzó el estado de alarma»

¿Como están llevando desde el IAM esta crisis sanitaria?, ¿es difícil seguir ofreciendo sus servicios de forma telemática?

Es importante recordar que los recursos destinados a la lucha contra la violencia de género siguen activos y el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un Plan de Contingencia para apoyar a las víctimas.

Es importante recordar que las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma "no están solas" ya que los cuerpos policiales y judiciales siguen trabajando.

Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema: En Aragón están activos 1589 casos dentro del Sistema VIOGEN y han aumentado los dispositivos de control telemático.

El problema que tenemos es de una magnitud enorme. Es un problema social, no de las mujeres. Nos afecta a todas y a todos. Lo que estamos observando con un poco de preocupación es que se ha decretado el estado de alarma no está habiendo el mismo flujo de llamadas que había previamente. Esto significa que hay muchas que no se están produciendo porque las mujeres se encuentran junto a su agresor las 24 horas del día. Por eso es un buen momento para pedir la colaboración ciudadana. En nuestras casas podemos escuchar, podemos saber que a nuestro lado de la pared se está produciendo una situación de violencia, y tenemos que levantar el teléfono y llamar a la línea 900 504 405.