María José Villanueva: «Hago mucho el camino del Alto al Bajo Aragón, sigo muy ligada a Andorra»

La semana en la que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa -este martes 3 de mayo- terminará con la fiesta de reencuentro del mundo del periodismo aragonés en la que la periodista andorrana María José Villanueva recogerá el Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2021, un galardón que concede la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón y que patrocina el Ayuntamiento zaragozano.

Con este galardón se reconoce su trabajo realizado en un especial sobre la riada de Biescas, publicado en Heraldo de Aragón con motivo del 25º aniversario de este suceso en el campin Las Nieves.

La andorrana fue una de las fundadoras del periódico La COMARCA en 1987 y bajo su dirección la cabecera bajoaragonesa ya fue premiada por la Asociación de la Prensa. Forma parte de la redacción de Heraldo en la provincia oscense desde 1989, tras su paso por Alcañiz. «Me fui porque estando en La COMARCA ya era corresponsal de Heraldo en el Bajo Aragón y quedó vacante una plaza en Huesca, me lo propusieron y no me lo pensé. Aquí llevo toda mi carrera pero sigo muy ligada a Andorra, hago mucho el camino entre el Alto y el Bajo Aragón«, sonríe.

La fundación de La COMARCA se dio en el verano en el que acaba de terminar la carrera de Ciencas de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona y regresó a su tierra, algo que siempre quiso. Es una época que guarda en su memoria con muy buen recuerdo, ya que supuso su primer contacto con la profesión. «Ese mismo verano nos pusimos a pergeñar el periódico y era una dedicación máxima. El periodismo te ofrece conocer a mucha gente y muchas historias, no eres especialista en nada pero sí puedes tener una visión de muchos ámbitos», reflexiona. «Además, el periodismo local sí que brega, es un campo de batalla que enseña mucho», reconoce la premiada.

La tragedia de Biescas, una historia que ha acompañado su carrera periodística

Además de a compañeros, dedica el reconocimiento a víctimas como Oriol Espinosa y Sergio Murillo, y a los expertos que en estas dos décadas han continuado «investigando sobre una tragedia que periodísticamente nos ha acompañado«. “En este tiempo, hemos empatizado personalmente con las víctimas que durante muchos años tuvieron que pelear en los tribunales por conseguir que se reconociera el daño causado”, añade.

El galardón, patrocinado por el Ayuntamiento de Zaragoza con una aportación económica de 3.000 euros, destaca la calidad de un trabajo periodístico que “ofrece una visión poliédrica de la tragedia a través de las voces de los supervivientes, los expertos en diversas disciplinas y los servicios de emergencias”, tal y como recoge el acta del jurado. “Un suceso que está en la memoria colectiva de los aragoneses, y que tuvo consecuencias para intentar evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse”, añaden.

«El premio lo recibo con gran satisfacción y más porque llega por una historia que me ha acompañado a mí y a muchos periodistas en Aragón que hemos escrito sobre ella porque se prolongó mucho en el tiempo porque la batalla judicial fue larguísima y muy dura«, añade. A la hora de redactar el especial sobre el 25 aniversario de la tragedia, quiso recordar a las víctimas pero a la vez, conectar lo sucedido con la actualidad porque el suceso supuso un cambio en la legislación de estas zonas de acampada o en la atención de emergencias de los propios servicios de intervención y de ahí que en el relato participen también expertos en diferentes ámbitos. «Cruz Roja, por ejemplo, creó la unidad de atención psicológica entonces y años más tarde participaron en los atentados de Atocha, incluso», comenta.

Dedica el premio a la memoria de las víctimas y también a las personas que «fueron muy valientes», como por ejemplo, los citados Oriol Espinosa y Sergio Murillo. Perdieron a sus seres queridos siendo muy jóvenes y además, han impulsado que la zona del campin sea un lugar de recuerdo. «Hay que recordar que es un lugar en el que también sobrevivió mucha gente y por eso se preocuparon de que se dignificara y no quedara abandonado», comenta.

Para María José Villanueva, el Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza es un reconocimiento también para “compartir” con sus compañeros de profesión. “En este especial, que comenzamos a idear en Heraldo a principios de verano, también han participado Víctor Meneses, encargado de los elementos gráficos, Rafael Gobantes, autor de las fotografías, y Beatriz Cardós, responsable del diseño del especial en la web. Además, «hay dos personas que me han permitido compatibilizar el día a día de la redacción con el esfuerzo profesional que requiere este trabajo, como son Isabel García Macías y Rubén Darío Núñez, que me animó a presentar este especial periodístico sobre la riada de Biescas a los premios de Periodistas de Aragón”, comparte.

Asimismo, el jurado del Premio Periodistas de Aragón, reunido en Zaragoza este jueves, 28 de abril, subraya la calidad e interés de las nueve candidaturas presentadas a dicho galardón, unos trabajos que demuestran el compromiso de los periodistas aragoneses con la información en la Comunidad.

La entrega de los galardones tendrá lugar el viernes 6 de mayo en la Fiesta de los Periodistas, que se celebra en el Hotel Vincci de Zaragoza, a partir de las 19.30 horas. La ceremonia volverá a reunir, después de dos años de pandemia, a los periodistas aragoneses para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Durante este acto se hará entrega de las primeras distinciones del Sello de Calidad Comunicativa, una iniciativa impulsada por el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón para reconocer las buenas prácticas en materia de Comunicación en entidades públicas y empresas.