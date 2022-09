Mariola Cubells: «La televisión bien utilizada es una pantalla para ver el mundo, es cultura»

La conocida comunicadora en prensa, radio y televisión, Mariola Cubells, abordó este sábado en el teatro municipal de Alcañiz la cultura en el mundo de la televisión y los entresijos del medio de comunicación, sus luces y también sus sombras. Mariola Cubells es una experta en el análisis audiovisual gracias a su larga trayectoria en el sector, donde ha trabajado en diferentes medios de comunicación con temáticas y formatos muy variados, algunos de ellos en los que confiesa no estar «precisamente satisfecha».

Cubells comenzó su carrera trabajando en prensa, aunque después pasó a la televisión pública valenciana y más adelante a RTVE. Actualmente se ha asentado en La Ventana de Cadena Ser, donde destripa lo mejor y lo peor de la pequeña pantalla. Además, realiza colaboraciones en El País, RNE, Guía Repsol, Catalunya Radio o TV3. La analista considera que en la vida del periodista es fundamental la trayectoria «llena de curvas». «No hay que quedarse en el mismo trabajo 30 años, y menos en este sector, porque te quema y te hace más pobre, profesional y personalmente. Ahora que hay tantas posibilidades, hay que explorar, y para eso da igual la edad», reiteró durante la ponencia.

La periodista y analista de televisión, nacida en Valencia, también explicó, junto a Eva Defior, las claves del sector: «En el oficio hay que tener un don, no sirven las escuelas de periodistas. Aunque es súper importante leer, por supuesto, y hay que tener claro que tu escritura difícilmente va a cambiar el mundo».

El coloquio se centró en valorar y hacer un recorrido en la televisión, donde Cubells señaló que hay buenos contenidos, pero también programas de baja calidad. «La medición de audiencias ha confeccionado un sistema en el que la tele no siempre es amable para el espectador. He estado muchos años haciendo mala televisión, telebasura, no me siento orgullosa de ninguno de los programas en los que participé, de algunos estoy francamente avergonzada«, declaró.

La analista relató como decidió dar un vuelco a su carrera y abandonar la prensa amarillista, para mostrar sus entresijos, que en ese momento eran desconocidos, en ‘¡Mírame Tonto!’, su primer libro, el que asegura que le cambió la vida. «Descubrí que tenía voz propia, que las mujeres en este mundo no han sido siempre así, que esa voz se escuchaba y que el audiovisual era más un objeto de estudio que de desarrollo», subrayó la invitada al curso de periodismo especializado. Cubells también confesó que no tenía miedo que al publicarse el libro se le cerrasen puertas, porque, reiteró, que esa puerta no la quería volver a abrir. «Si no te plantas, la vida te arrastra, y no hay que tener miedo».

Mariola Cubells criticó a los realizadores de esa «mala televisión», pero también a sus espectadores. «No existe la objetividad, pero sí la honestidad, por eso hay que tener criterio, al producir y consumir. La televisión es cultura, pero sobre todo es magia, y se ha de usar bien en los dos sentidos, hacerla bien y consumirla bien«. La relevante, y en ocasiones polémica, periodista remarca la contundente expresión «Igual de mal es que hagas mierda, que te la comas».

Pero en la ponencia no todo han sido críticas, y también se pusieron en valor los buenos contenidos audiovisuales. «La televisión bien utilizada es una pantalla para ver el mundo, puedes ser más sabio y más feliz, y eso es cultura, por eso soy defensora de la buena televisión como ecosistema, que cumple un papel mayor que internet», puntualizó Cubells.