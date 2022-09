El GP Animoca Brands de Aragón 2022 tuvo su comienzo oficial en la tarde de este jueves con la celebración de la rueda de prensa de pilotos a la que asistieron los líderes del campeonato (Fabio Quartararo, ‘Pecco’ Bagnaia y Aleix Espargaró), Enea Bastianini, Joan Mir y, Marc Márquez, sin duda, el gran protagonista del día y de todo el fin de semana. Este último centró la atención de todos focos en el que es su regreso después de 110 días y seis grandes premios sin competir por su lesión en el hombro.

Durante sus minutos de intervención, el piloto ilerdense del Repsol Honda Team destacó que está muy contento de volver, y, especialmente, de poder hacerlo en Aragón, un circuito que es muy de su agrado. “Mi sueño era regresar en Aragón y se ha cumplido. Para mí es muy importante retomar en un circuito que me gusta porque te aseguras el disfrutar durante el fin de semana”, expresó el de Cervera. Pese a su alegría y las expectativas que hay puestas sobre él, Márquez dejó entrever que, al menos por el momento, su único objetivo es recuperarse y disfrutar pilotando. “Tengo que ser honesto conmigo mismo. Estoy muy lejos de estar en mis condiciones físicas óptimas, en lo que a masa muscular se refiere. A esto hay que sumar la difícil situación que vive Honda. El objetivo es terminar al completo los fines de semana que vienen, que van a ser muy exigentes. Las posibilidades de pódium en Aragón son del 1%”, añadió el ocho veces campeón del mundo.

Lo que es una realidad es que ya quedan atrás los 6 grandes premios en los que no se ha podido subir a su RC213V, a los que también hay que añadir los dos últimos años en los que el ilerdense ha tenido múltiples complicaciones con sus lesiones. Tras muchas pruebas y tentativas, el de Cervera tomó la decisión final de volver al campeonato el pasado martes tras estar probándose a lomos de una Honda CBR600RR en varias ocasiones (la última este lunes) en el circuito Internacional de Karting de Motorland. Según comunicó su propio equipo, Marc tuvo un resultado más que satisfactorio de su brazo derecho tras las pruebas y hexacampeón de MotoGP ha ido encontrando las sensaciones que le han permitido confirmar su vuelta. “En Misano tuve la posibilidad de probar la moto y ya al segundo día empecé a recobrar sensaciones. Las cosas han ido avanzando de forma positiva y paso a paso me voy sintiendo mejor”, añadió Marc.

Más allá del protagonismo del piloto catalán, el líder del campeonato Fabio Quartararo, confirmó su preocupación por el gran nivel demostrado por Ducati, y especialmente por Bagnaia, en las últimas carreras. “Motorland es un circuito complicado para nosotros pero el año pasado ya fuimos bastante rápido. Es importante poder mejorar en carrera. El T4, con la gran recta, supondrá un problema pero llego a Aragón con confianza y muy motivado”, expresó el piloto francés.

Por su parte, su más inmediato perseguidor, que además cuenta por victoria los últimos grandes premios y ya ganó en MotoGP el año pasado en Aragón, llega con la moral por las nubes. “Sin duda estoy en un momento fantástico. Me siento genial con la moto y con el trabajo que hacemos desde el box. Además llegamos a Aragón, una carrera que el año pasado me ayudó a ser más competitivo. Vencer aquí en 2021 me permitió entender que podía ganar carreras”, aseguró ‘Pecco’.

Por su parte, otro de los contendientes al título, Aleix Espargaró, confirmó que este de Alcañiz era un gran premio clave para el futuro del campeonato. El corredor de Granollers dijo tener muchas ganas de correr en el trazado bajoaragonés ya que también es uno de sus favoritos y lo ve como un lugar idóneo para volver al pódium. “Aragón es un circuito que siempre se nos ha dado bien hasta ahora. Hay muchas curvas de alta inclinación y luego nos cuesta bastante frenar pero la moto tiene mucha estabilidad en aceleración. Venimos de dos sextos puestos que no es lo mejor pero también es cierto que ahora llegamos a varios circuitos que me encantan y me son más favorables”, matizó el piloto de Aprilia.

Otro de los presentes, Joan Mir, de Suzuki, -y también de regreso en este GP tras una lesión en un tobillo- mencionó la alegría que le supone volver a subirse a la Suzuki y el poder evitar un parón más prolongado. Él mismo aseguró que de no correr en Aragón la recuperación posterior hubiese sido más lenta y compleja. «Han sido dos semanas muy difíciles para mí, tratando de recuperarme de la mejor manera posible. El objetivo era estar aquí y lo hemos conseguido. Tenemos que seguir la línea que teníamos antes de la lesión, cuando veníamos mejorando», concretó Mir. Asimismo, el mallorquín también habló de su reciente fichaje por el equipo oficial de Honda para la próxima temporada. «Es un gran reto, lo sería para cualquier piloto. Llego en un momento que quizás la situación de Honda no es la mejor pero es un reto muy grande. Esta situación lo hace todavía más intenso. Eso sí, de momento únicamente pienso en finalizar la temporada con Suzuki de la mejor forma posible», terminó el campeón del mundo de MotoGP en 2020.

A su vez, el último integrante de la rueda de prensa fue ‘La Bestia’ Enea Bastianini, del equipo de Fausto Gresini. El italiano, a bordo de una Ducati, también está en la quiniela de los favoritos, especialmente tras su última gran carrera en Misano. «Venimos de un resultado muy bueno en San Marino. Comenzamos con buen pie y lo mantuvimos todo el finde. Aragón es de mis favoritos y me siento muy motivado para correr aquí. La moto funciona bien, todas las Ducati van muy rápido y es una oportunidad muy buena para hacerlo bien», puntualizó Bastianini.