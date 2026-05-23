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23 MAY 2026|

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Más de 100 niños comparten valores y diversión en el Grand Slam de Taekwondo Ciudad de Alcañiz de 2026

El pabellón municipal fue escenario el pasado domingo de una jornada organizada por el Club Cabral Team para fomentar la creación de nuevos lazos entre taekwondistas de todo Aragón

Los participantes en el Grand Slam Ciudad de Alcañiz de 2026 / Cedida
Los participantes en el Grand Slam Ciudad de Alcañiz de 2026 / Cedida

Jesús Burgos23 05 2026

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Alcañiz

Deporte

El taekwondo inundó el pabellón municipal de Alcañiz, el pasado domingo, con los más de 100 niños que participaron en el Grand Slam Ciudad de Alcañiz 2026. Las jornadas, organizadas por el Club Cabral Team reunieron a taekwondistas de Teruel, Zaragoza y la capital del Bajo Aragón en un evento deportivo que ya es fijo en el calendario anual del club alcañizano.

En categorías infantiles participaron niños de 4 a 12 años de diferentes clubes aragoneses. Los participantes compitieron por puntos a través de pruebas de pateos, velocidad, precisión, salto y agilidad adaptadas para el Taekwondo, aunque el objetivo final no es el competitivo.

El fin principal de este formato, el cual se viene celebrando desde 2022, es que los más pequeños disfruten practicando deporte en un ambiente formativo y amigable que prioriza la diversión sobre el rendimiento. El Club Cabral Team busca fomentar la creación de nuevos lazos y transmitir valores positivos dentro de un deporte de lucha como el taekwondo.

Actuaciones destacadas en el Campeonato de Aragón

Por otro lado, una semana antes de la celebración de esta cuarta edición del Grand Slam Ciudad de Alcañiz, el Club Cabral Team de taekwondo cosechó grandes resultados en Zaragoza. El pasado 9 de mayo se celebró en la ciudad maña el Campeonato de Aragón de Promoción y el club alcañizano se alzó con varios primeros puestos tanto en la categoría de combate como en la de poomsae.

El Club Cabral Team tras su participación en el Campeonato de Aragón de Promoción / Cedida
El Club Cabral Team tras su participación en el Campeonato de Aragón de Promoción / Cedida

Iker Sanchez brilló y se llevó el oro en combate, donde Ángel Gabriel y Daniel Ibáñez se colgaron la plata. Álvaro Luce consiguió la medalla de bronce. Por otro lado, Enzo Barcelon conquistó la categoría con dos medallas de oro en individual y dúo. Daniel Ibáñez logró el bronce en una prueba individual donde también participó Álvaro Lucea.

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