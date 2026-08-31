Más de 1.100 firmas contra una fibra óptica fantasma en Montoro de Mezquita: «Tenemos el tendido desde 2023, pero no hay servicio»

Montoro de Mezquita lleva tres años sin fibra óptica a pesar de contar con el tendido instalado desde 2023. Así lo denuncia la Asociación para el desarrollo de Montoro de Mezquita, cuyos integrantes señalan la inversión millonaria de fondos públicos que se realizó para que una instalación que no se está utilizando. Ya han recaudado 1.132 firmas en Change.org para reclamar que en caso de que las operadoras implicadas, Avatel y Telefónica, no pongan en funcionamiento el servicio próximamente, el dinero sea devuelto para poder destinarlo a otras necesidades.

La llegada de la fibra óptica a Montoro se confirmó en 2022, cuando el municipio fue elegido para entrar en el programa de extensión de fibra. En 2023 ya se había completado su instalación, con las cajas de conexión en las fachadas listas para dar servicio. No obstante, es entonces cuando también comienzan a dar plazos que no se acaban cumpliendo. "Primero nos dijeron que a finales de 2023 ya estaría funcionando, después finales de 2024 e incluso de 2025. La última fecha era abril de 2026, pero aquí seguimos", explica Javier Salesa, vocal de la asociación.

En este periodo de tiempo la asociación ha reclamado en múltiples ocasiones que se ponga en funcionamiento el servicio, tanto a las operadoras implicadas, diferentes administraciones e incluso mediante una queja interpuesta al Justicia de Aragón. La última acción fue la presentación, el pasado mes de marzo, de una reclamación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, donde se tiene abierto un expediente pendiente de resolver.

Lo han hecho porque consideran que se están incumpliendo las bases del Plan UNICO - Banda Ancha, programa de ayudas para la extensión de la banda ancha que actualmente gestiona y debe supervisar el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, y que canaliza el uso de los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea. "Al no poner en servicio la fibra, la inversión realizada no ha cumplido con su finalidad. Esto es motivo para solicitar el reintegro total de los fondos europeos a la empresa adjudicataria por parte del Ministerio", concretan desde la asociación.

Lamentan que "a pesar de que se ven las cajas y el tendido, el servicio no se puede contratar realmente" y por ello quieren exigir responsabilidades a los responsables. "Hay empresas que no ven rentabilidad económica y creen que, aunque no instalen el servicio, no va a pasar nada porque nadie les va a exigir esa responsabilidad. Pero nosotros sí lo haremos", añade Salesa. Además, insisten en que otros municipios como Luco de Bordón también se encuentran en una situación similar. Allí tampoco tienen este servicio a pesar de llevar un año con el tendido instalado.

Alternativas entre los vecinos

Como consecuencia de la falta de fibra, los vecinos de Montoro se han visto obligados a impulsar diferentes alternativas con las que mejorar su conexión a internet. Hay quien, por ejemplo, ha optado por la conexión vía satélite. "Pero no es lo mismo. La fibra óptica da mucho más velocidad. Tenemos que optar a otras opciones porque lo que tenemos en la fachada no funciona. Da impotencia", lamenta Salesa.

La instalación de esta conexión como vía alternativa también ha supuesto el desembolso de una subvención de fondos públicos, motivos por los que la asociación pide "sentido común". "Optimicemos el dinero público", reclaman.