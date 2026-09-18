Casa Crespo se transformará en nueve viviendas de alquiler asequible en Valderrobres

La Fundación Valderrobres Patrimonial ha adquirido recientemente Casa Crespo, un inmueble situado en el casco histórico de Valderrobres que pretende rehabilitar para convertirlo en nueve viviendas de alquiler asequible. El proyecto contempla una inversión total de entre un millón y 1,1 millones de euros, incluyendo tanto la compra del edificio como las obras de rehabilitación.

El director de Valderrobres Patrimonial, Manuel Siurana, ha explicado que la entidad no hará público por el momento el precio concreto abonado por el inmueble, aunque ha señalado que la compra se realizó por el valor establecido previamente mediante una tasación. La Fundación publica anualmente su contabilidad, por lo que el importe acabará siendo conocido cuando corresponda.

Nueve pisos de entre 55 y 75 metros cuadrados

El proyecto cuenta ya con una memoria valorada que establece una primera distribución de las viviendas. Los nueve pisos tendrán superficies de entre 55 y 75 metros cuadrados y se repartirán entre la primera, segunda y tercera planta del inmueble, con tres viviendas por planta.

La intención de la Fundación es que los alquileres sean realmente asequibles y puedan situarse aproximadamente en la mitad de los precios que actualmente se están solicitando en Valderrobres. Siurana ha situado el coste actual de algunos alquileres en torno a los 500 o 600 euros mensuales, frente a los 250 y 300 euros que la entidad aspira a ofrecer si el proyecto puede acogerse a las ayudas previstas.

La iniciativa responde a un mercado de vivienda que la Fundación considera "realmente tensionado". Según los datos trasladados por Siurana a partir de la información facilitada por inmobiliarias, habría unas 40 familias demandando una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, aunque la entidad advierte de que no se trata de datos propios y no puede confirmar su exactitud.

A la espera de las ayudas públicas

La Fundación prevé asumir inicialmente la inversión con recursos propios, aunque confía en poder acceder a ayudas públicas destinadas a vivienda protegida o de interés social. La entidad ya mantuvo conversaciones con la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón para conocer las posibilidades existentes y ahora está pendiente del desarrollo de la normativa estatal y aragonesa en materia de vivienda.

Para Valderrobres Patrimonial, el apoyo público resulta determinante para que los alquileres puedan mantenerse en precios asequibles sin comprometer la viabilidad económica del proyecto. Siurana ha señalado que una ayuda del 50% permitiría recuperar la inversión mediante una rentabilidad aproximada del 3% anual en un periodo de entre 35 y 40 años.

La Fundación descarta, en cualquier caso, plantear el proyecto como una operación especulativa. Su objetivo, según ha remarcado su director, es recuperar un inmueble patrimonial, generar vivienda asequible y contribuir a devolver población permanente al casco histórico.

Recuperar la vida del casco histórico

Casa Crespo se encuentra dentro del conjunto histórico de Valderrobres, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Esto implica que las actuaciones que afecten a elementos exteriores del edificio, como fachadas o cubiertas, deberán contar con la aprobación de la Comisión de Patrimonio.

El proyecto plantea además conservar parte de los elementos históricos del inmueble. La planta baja se convertirá en un espacio museístico, mientras que las tres plantas superiores albergarán las nueve viviendas. La zona museística permitirá incorporar a las visitas guiadas diferentes elementos de interés de la casa, entre ellos cuadras, una antigua casa de carácter señorial, una bodega, trujales, un pasadizo y un antiguo molino de aceite.

La actuación pretende contribuir así a uno de los principales problemas que afronta actualmente el casco histórico: la pérdida de población permanente y el deterioro de viviendas. Siurana ha puesto como ejemplo la calle del Medio, donde, según sus datos, existen 37 viviendas y únicamente seis están habitadas de forma permanente.

El director de Valderrobres Patrimonial vincula esta situación a un proceso iniciado décadas atrás, con la mecanización de la agricultura, la búsqueda de viviendas con mejores accesos y la emigración hacia otros territorios. Muchas casas quedaron posteriormente como segundas residencias y, con el paso de las generaciones, algunas terminaron vacías y deterioradas.

Una línea de actuación que podría continuar

Casa Crespo podría no ser una actuación aislada. La Fundación Valderrobres Patrimonial plantea continuar en el futuro con la adquisición y rehabilitación de otros inmuebles degradados del casco histórico siempre que existan oportunidades y los precios sean acordes a las tasaciones.

La entidad considera que, además de conservar monumentos como la iglesia, el castillo o el torreón de Valentinet, su labor patrimonial debe extenderse progresivamente al propio tejido urbano del casco histórico. El objetivo es intervenir en viviendas que se encuentren en mal estado y transformarlas en espacios residenciales que contribuyan a recuperar la actividad y la población.

Por el momento, el calendario de Casa Crespo está condicionado por la evolución de las leyes de vivienda y las posibles líneas de ayuda. La Fundación ya ha encargado el proyecto de obras y asegura estar preparada para comenzar la actuación en cuanto las condiciones permitan garantizar la viabilidad del proyecto.