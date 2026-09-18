Actualizado 21:47

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

18 SEP 2026|

Actualizado 21:47

Casa Crespo se transformará en nueve viviendas de alquiler asequible en Valderrobres

La Fundación Valderrobres Patrimonial prevé invertir un millón de euros en la adquisición y rehabilitación del inmueble, a la espera de conocer las ayudas contempladas en la futura normativa de vivienda

Casa Crespo, un inmueble situado en el casco histórico de Valderrobres / M.J.
Casa Crespo, un inmueble situado en el casco histórico de Valderrobres / M.J.

Jesús Burgos18 09 2026

Comentar

ActualidadInfraestructuras

La Fundación Valderrobres Patrimonial ha adquirido recientemente Casa Crespo, un inmueble situado en el casco histórico de Valderrobres que pretende rehabilitar para convertirlo en nueve viviendas de alquiler asequible. El proyecto contempla una inversión total de entre un millón y 1,1 millones de euros, incluyendo tanto la compra del edificio como las obras de rehabilitación.

El director de Valderrobres Patrimonial, Manuel Siurana, ha explicado que la entidad no hará público por el momento el precio concreto abonado por el inmueble, aunque ha señalado que la compra se realizó por el valor establecido previamente mediante una tasación. La Fundación publica anualmente su contabilidad, por lo que el importe acabará siendo conocido cuando corresponda.

Nueve pisos de entre 55 y 75 metros cuadrados

El proyecto cuenta ya con una memoria valorada que establece una primera distribución de las viviendas. Los nueve pisos tendrán superficies de entre 55 y 75 metros cuadrados y se repartirán entre la primera, segunda y tercera planta del inmueble, con tres viviendas por planta.

La intención de la Fundación es que los alquileres sean realmente asequibles y puedan situarse aproximadamente en la mitad de los precios que actualmente se están solicitando en Valderrobres. Siurana ha situado el coste actual de algunos alquileres en torno a los 500 o 600 euros mensuales, frente a los 250 y 300 euros que la entidad aspira a ofrecer si el proyecto puede acogerse a las ayudas previstas.

La iniciativa responde a un mercado de vivienda que la Fundación considera "realmente tensionado". Según los datos trasladados por Siurana a partir de la información facilitada por inmobiliarias, habría unas 40 familias demandando una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, aunque la entidad advierte de que no se trata de datos propios y no puede confirmar su exactitud.

A la espera de las ayudas públicas

La Fundación prevé asumir inicialmente la inversión con recursos propios, aunque confía en poder acceder a ayudas públicas destinadas a vivienda protegida o de interés social. La entidad ya mantuvo conversaciones con la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón para conocer las posibilidades existentes y ahora está pendiente del desarrollo de la normativa estatal y aragonesa en materia de vivienda.

Para Valderrobres Patrimonial, el apoyo público resulta determinante para que los alquileres puedan mantenerse en precios asequibles sin comprometer la viabilidad económica del proyecto. Siurana ha señalado que una ayuda del 50% permitiría recuperar la inversión mediante una rentabilidad aproximada del 3% anual en un periodo de entre 35 y 40 años.

La Fundación descarta, en cualquier caso, plantear el proyecto como una operación especulativa. Su objetivo, según ha remarcado su director, es recuperar un inmueble patrimonial, generar vivienda asequible y contribuir a devolver población permanente al casco histórico.

Recuperar la vida del casco histórico

Casa Crespo se encuentra dentro del conjunto histórico de Valderrobres, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Esto implica que las actuaciones que afecten a elementos exteriores del edificio, como fachadas o cubiertas, deberán contar con la aprobación de la Comisión de Patrimonio.

El proyecto plantea además conservar parte de los elementos históricos del inmueble. La planta baja se convertirá en un espacio museístico, mientras que las tres plantas superiores albergarán las nueve viviendas. La zona museística permitirá incorporar a las visitas guiadas diferentes elementos de interés de la casa, entre ellos cuadras, una antigua casa de carácter señorial, una bodega, trujales, un pasadizo y un antiguo molino de aceite.

La actuación pretende contribuir así a uno de los principales problemas que afronta actualmente el casco histórico: la pérdida de población permanente y el deterioro de viviendas. Siurana ha puesto como ejemplo la calle del Medio, donde, según sus datos, existen 37 viviendas y únicamente seis están habitadas de forma permanente.

El director de Valderrobres Patrimonial vincula esta situación a un proceso iniciado décadas atrás, con la mecanización de la agricultura, la búsqueda de viviendas con mejores accesos y la emigración hacia otros territorios. Muchas casas quedaron posteriormente como segundas residencias y, con el paso de las generaciones, algunas terminaron vacías y deterioradas.

Una línea de actuación que podría continuar

Casa Crespo podría no ser una actuación aislada. La Fundación Valderrobres Patrimonial plantea continuar en el futuro con la adquisición y rehabilitación de otros inmuebles degradados del casco histórico siempre que existan oportunidades y los precios sean acordes a las tasaciones.

La entidad considera que, además de conservar monumentos como la iglesia, el castillo o el torreón de Valentinet, su labor patrimonial debe extenderse progresivamente al propio tejido urbano del casco histórico. El objetivo es intervenir en viviendas que se encuentren en mal estado y transformarlas en espacios residenciales que contribuyan a recuperar la actividad y la población.

Por el momento, el calendario de Casa Crespo está condicionado por la evolución de las leyes de vivienda y las posibles líneas de ayuda. La Fundación ya ha encargado el proyecto de obras y asegura estar preparada para comenzar la actuación en cuanto las condiciones permitan garantizar la viabilidad del proyecto.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Matarraña Team regresa del Europeo Master of Road de Rumanía con siete medallas

El equipo logró cuatro podios por equipos y tres individuales en las pruebas disputadas del 10 al 13 de septiembre en Rumanía

Comentar

El Matarraña Team regresa del Europeo Master of Road de Rumanía con siete medallas

Los sanitarios del Matarraña trasladan en sus vehículos personales los residuos de los consultorios rurales ante la falta de recogida

Los profesionales comenzaron a llevar los contenedores al centro de salud de Valderrobres a mediados de julio y reclaman una solución para un problema que se prolonga desde hace al...

2

Los sanitarios del Matarraña trasladan en sus vehículos personales los residuos de los consultorios rurales ante la falta de recogida

Extinguido un incendio en un campo cercano al albergue de Cretas

La rápida intervención de los bomberos logra extinguir rápidamente las llamas

Comentar

Extinguido un incendio en un campo cercano al albergue de Cretas

Alejandro Nolasco confirma la «utilidad» de Ramón Millán entre las filas de Vox

El vicepresidente de la DGA celebra el fichaje del ex del PAR y alaga su larga trayectoria en política en la provincia de Teruel

Comentar

Alejandro Nolasco confirma la «utilidad» de Ramón Millán entre las filas de Vox

Un preso condenado por asesinar a un vecino de Andorra se fuga durante una salida en Tarragona

Pedro Cea, de 52 años y vecino de Corbera d'Ebre, cumple condena por el asesinato de Juan García Riola, un vecino de Andorra. Aprovechó una parada en el centro comercial...

Comentar

Un preso condenado por asesinar a un vecino de Andorra se fuga durante una salida en Tarragona

Alberto Herrero: «La feria de San Miguel cumple cinco años desde que se recuperó. Cada vez atrae a más visitantes»

ENTREVISTA. El alcalde defiende la consolidación de la feria y apuesta por dar a conocer otros proyectos locales durante la cita

Comentar

Alberto Herrero: «La feria de San Miguel cumple cinco años desde que se recuperó. Cada vez atrae a más visitantes»
Periódico del Bajo Aragón Histórico