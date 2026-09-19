Fórnoles busca nuevos gestores para su bar y multiservicio rural

El Ayuntamiento de Fórnoles ha abierto una nueva convocatoria para encontrar personas interesadas en hacerse cargo de la gestión del bar y el multiservicio rural de la localidad. El plazo para presentar la documentación permanecerá abierto hasta el próximo 6 de octubre y el Consistorio busca, más allá de un perfil hostelero, que los candidatos planteen un proyecto de vida vinculado al municipio.

La situación del bar se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del Ayuntamiento durante los últimos años. Según explica el alcalde, Javier Vidal, durante los tres años y medio de mandato han pasado por la gestión del establecimiento tres familias diferentes. Los actuales responsables, que también se hicieron cargo durante este verano del bar de la piscina, han decidido no continuar con el servicio durante el periodo de invierno.

Un bar condicionado por la baja población durante el invierno

El alcalde reconoce que la realidad de Fórnoles dificulta la continuidad de este tipo de servicios durante todo el año. «De septiembre a Semana Santa somos 40 habitantes», señala Vidal, que considera necesario adaptar la oferta a las necesidades reales de la localidad.

Pese a las dificultades durante los meses de menor actividad, el Ayuntamiento destaca que el último verano ha sido especialmente positivo para el establecimiento. «Marco y Cisca este verano han trabajado como nunca», explica el alcalde, que asegura que ha sido «uno de los mejores veranos de la historia del pueblo» en cuanto a facturación del bar.

El objetivo pasa ahora por encontrar una persona o familia que pueda combinar la actividad hostelera con otras posibilidades vinculadas al municipio. Durante los fines de semana, la llegada de visitantes, usuarios de casas rurales, ciclistas y motoristas genera una mayor actividad, mientras que entre semana el bar funciona principalmente como local social para los vecinos.

El multiservicio se integrará en la gestión

La convocatoria contempla también la gestión del multiservicio rural, una pequeña tienda que ofrece productos básicos. En la actualidad permanece abierta dos mañanas a la semana gracias al trabajo desinteresado de vecinas como Cisca, Ana o Martina.

El Ayuntamiento asume actualmente el coste de los productos y busca integrar este servicio dentro de la futura gestión del bar. La intención es mantener una atención adaptada a las necesidades de los vecinos, especialmente de las personas mayores que tienen más dificultades para desplazarse.

En este sentido, Vidal plantea incluso fórmulas como recoger previamente los pedidos de los vecinos y trasladarlos desde Alcañiz, con el objetivo de adaptar el servicio a la realidad demográfica de Fórnoles.

Un canon de entre 150 y 250 euros al mes

Las condiciones económicas planteadas por el Consistorio son, según el alcalde, «muy ventajosas». Aunque todavía deben terminar de concretarse con el secretario municipal, el Ayuntamiento asumiría los suministros y establecería un canon de entre 150 y 250 euros mensuales por el conjunto de los servicios.

Vidal insiste en que el perfil buscado debe ir más allá de alguien que quiera gestionar un establecimiento hostelero. «La familia o la pareja, las personas interesadas, además de ofrecerse a prestar un servicio, tienen que venir con un proyecto de vida en un pueblo», apunta.

El Ayuntamiento ya ha recibido el interés de dos familias, procedentes de La Cañada de Verich y La Portellada, que han contactado con el Consistorio para conocer las condiciones. El alcalde tiene previsto reunirse con ellas para enseñarles las instalaciones y explicarles el procedimiento.

Currículum y un vídeo para conocer el proyecto

Las personas interesadas deberán presentar antes del 6 de octubre la documentación requerida, entre ella un currículum que acredite cierta experiencia en hostelería. Como novedad, el Ayuntamiento plantea solicitar también un pequeño vídeo, de aproximadamente un minuto, en el que los candidatos expliquen su proyecto de vida y sus motivaciones.

Con las solicitudes recibidas se llevará a cabo un proceso de selección con el objetivo de encontrar una persona o familia que pueda garantizar una mayor estabilidad para el servicio. Además, el alcalde ha aprovechado la convocatoria para hacer un llamamiento a los usuarios de este tipo de establecimientos en los pequeños municipios.

Vidal reclama «empatía» y un trato respetuoso hacia las personas que trabajan en los bares y multiservicios rurales. «No cuesta nada ser amable, dar las gracias y pedir las cosas por favor», subraya. A su juicio, la continuidad de estos servicios durante el invierno depende en buena medida del trato que reciben sus gestores durante los meses de mayor actividad. El llamamiento, remarca, no se dirige a los vecinos de Fórnoles, sino especialmente a los visitantes que acuden al municipio durante el verano.