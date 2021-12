Más de 150 personas de la comunidad científica piden desestimar el parque eólico proyectado en Aliaga

La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, avalada por la comunidad cientifica, solicita al INAGA que el proyecto ‘Muela de Vilomar’ proyectado «en el corazón» del Parque Geológico de Aliaga sea objeto de un Estudio de Impacto Ambiental «exhaustivo» en el que se contemple de forma rigurosa y honesta la “Alternativa 0”, es decir, la renuncia a seguir adelante con el proyecto.

El escrito ha sido redactado por José Luis Simón, profesor de Geología de la Universidad de que Zaragoza y coordinador científico del Parque Geológico de Aliaga, y apoyado por una amplia representación de la comunidad científica. De hecho, está suscrito por 150 personas a título individual, investigadores, docentes y profesionales en el ámbito de las ciencias de la Tierra y del medio ambiente. Lo refrendan la Sociedad Geológica de España, ProGEO (International Association for the Conservation of Geological Heritage), la Asociación para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), la asociación Amigos del Patrimonio Geológico de Teruel (APGT), Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) y Ecologistas en Acción-Ecofontaneros. «

Este proyecto eólico se encuentra en una fase preliminar, es decir, en un periodo de consultas previas a entidades y ciudadanos. No está todavía en fase de información pública y los firmantes no quieren que llegue a este punto, en la medida en que afecta a un territorio «muy singular» cuyo valor ha sido «sobradamente contrastado». Es por eso que desde la comunidad científica entienden que había que mostrar a la administración una «oposición frontal» desde el principio. «Estamos hablando de lugares que no están todavía tocados por estos proyectos y que conservan unos valores importantes, desde el punto de vista paisajisto es una auténtica atrocidad», señala el profesor de Geología José Luís Simón.

Más allá de lo estético el profesor alerta de que entre las consecuencias directas que conllevaría la construcción de este parque eólico está la destrucción del relieve. «La posibilidad de erosión, de percolación de aguas, de contaminación del subsuelo aumentaría. Se destruiría el perfil de los suelos y se crearía un paisaje entrópico sobre un paisaje natural con valores geológicos que creemos irrenunciables y que serían totalmente alterados por el parque eólico y por las infraestructuras de acceso», matiza Simón.

El proyecto de parque eólico “Muela de Vilomar” supondría así un «impacto severo sobre el excepcional paisaje y la rica geodiversidad del Parque Geológico, alertan los científicos en el escrito presentado al INAGA. Se trata de un espacio incluido en el catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón (LIGs) y constituye un pilar fundamental del Geoparque del Maestrazgo, miembro fundador de la Red Europea de Geoparques y perteneciente asimismo a la red Global Geoparks de UNESCO. Es por eso que el escrito señala que proyectos como el de Muela de Vilomar, «atentan gravemente» contra uno de sus espacios geológicos más señeros y suponen «rebasar el límite del sentido común”. Los 150 firmantes entienden que “el desistimiento de la ejecución del proyecto es la opción más sensata, y la única coherente con la preservación de unos valores naturales y culturales que la sociedad y las administraciones llevan décadas reconociendo e impulsando”.

Los 9 aerogeneradores se encuentran proyectados en el término municipal de Aliaga, prácticamente «en medio» del espacio del Parque Geológico, afectándole de manera «drástica». «Hemos querido hacer un llamamiento claro a la administración, en este caso al INAGA. Entendemos los problemas que tiene para filtrar esta avalancha de proyectos eólicos y fotovoltáicos, pero precisamente cuando estamos en una fase de consultas previas, con unos argumentos tan contundentes lo sensato sería directamente parar el proyecto y decirle a la empresa que lo promueve que no se puede afectar un espacio tan singular y tan emblemático», señala Simón.

Cabe destacar que el Parque Geológico de Aliaga y algunas de sus formaciones y estructuras tectónicas son conocidas y reconocidas a nivel internacional. Se realizan muchas publicaciones nacionales e internacionales sobre la geología del mismo, además periódicamente se dan estancias de varios grupos de universidades extranjeras que realizan ahí sus prácticas, sin olvidar el turismo cultural «con cierta sensibilidad» que se nutre de toda la geodiversidad del entorno. «Convertir el centro del parque en una actividad industrial no beneficia en absoluto a esta puesta en valor que hacemos de un patrimonio cultural», destaca Simón.

El escrito de los científicos se entregó al INAGA hace unos días. Desde la comunidad científica señalan que ha habido «una respuesta inmediata y masiva» de los profesionales «espeluznados» ante la posibilidad de que se instale un parque eólico en estas condiciones. «En este momento están amenazados muchos lugares de interés geológico. El Parque Geológico de Aliaga fue el primero que se creó en España. También es el primero que sufre en este momento una amenaza tan severa. Un atentado tan directo a un elemento tan emblemático del patrimonio geológico puede ser el comienzo de este tipo de prácticas», alertan los científicos. «No queremos dejar ni uno. No queremos que haya una primera colonización industrial de un parque geológico», concluye Simón.