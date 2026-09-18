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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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18 SEP 2026|

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Más de 30 autores y 18 expositores se citan este sábado en la IV Feria del Libro de Jatiel

PROGRAMACIÓN. A las firmas y presentaciones, se suma un programa de actividades que incluyen música, cine y fotografía. La acción se repartirá entre la plaza, la Cripta Gótica, la terraza del albergue y el nuevo pabellón

Primeras carpas de la plaza en la I Feria del Libro de Jatiel. / B. Severino
Primeras carpas de la plaza en la I Feria del Libro de Jatiel. / B. Severino

La COMARCA18 09 2026

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Cultura y OcioLibros

El idilio de Jatiel con la literatura se consolida con la Feria del Libro que alcanza su cuarta edición y llega con novedades. La primera es el cambio de fecha. Después de tres años envuelta en un calor extremo y de alguna tormenta en junio, se ha apostado por el sábado 19 de septiembre.

Otra novedad es que se esparce por varios emplazamientos. Además de contar con la terraza del albergue y el sótano y el salón de plenos del ayuntamiento, tras años de reivindicación, Jatiel ya cuenta con un pabellón nuevo que será empleado para algunas actividades. También dispone de su Cripta Gótica tras un tiempo en rehabilitación, que acogerá dos actos y se podrá visitar durante el día.

El epicentro será la plaza de la Iglesia, donde la IV Ferial del Libro desplegará 18 expositores entre editoriales, librerías y asociaciones literarias. Estarán Taula Ediciones, Imperium Ediciones, Asociación Zaraletras, Apila Ediciones, Asociación Malavida, Scribo Editorial, Onagro Ediciones, Ónix, Zafiro Ediciones, Editorial Bombolón, Editorial Pirata y Asociación Ahula, Kilobooks, Editorial Dobleuve, Astera Ediciones, Centro de Estudios del Bajo Martín, Turismo y Juventud del Bajo Martín.

Más de 30 autores

Entre todos citarán a más de una treintena de autores entre los que habrá alta presencia bajoaragonesa. «Tras el éxito de ediciones anteriores, la cuarta entrega reafirma el compromiso del municipio con el fomento de la lectura, el apoyo al sector editorial y a los autores, y la dinamización cultural en el medio rural», dicen desde la Asociación Cultural Jatiel, organizadora del evento con el apoyo del Ayuntamiento y de la Comarca del Bajo Martín.

La impulsora de la iniciativa es la periodista y escritora jatielina Cristina Gómez (aias Cristinica Gómez) al frente de la asociación. Recuerda que Jatiel tan solo cuenta con 48 vecinos censados, «demostrando una vez más que puede organizarse una feria literaria muy grande en un pueblo muy pequeño».

El escritor aragonés de género policiaco Míchel Suñén será el encargado de realizar la apertura oficial de la feria. Podrá visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 y ofrecerá presentaciones, firmas y novedades, además de actividades para todos los públicos que incluyen pintura, talleres, fotografía y música.

Programación

11.00 Inauguración a cargo del escritor Míchel Suñén. En la plaza de la iglesia.

11.15 Proyección del documental Libros. El legado de Alantansí, dirigido por el cineasta José Ángel Guimerá. En la cripta gótica.

11.30-13.30 Taller de marcapáginas de resina. En la carpa de Juventud del Bajo Martín.

12.00 Búsqueda de pistas y taller de ilustración en acuarela para conocer a Peter Rabbit y Beatrix Potter. Imparte La otra cara del cuadro. En el sótano del Ayuntamiento.

13.30 Cuentacuentos Reciclaurus, de Editorial Bombolón. En el salón de plenos del Ayuntamiento.

14.00 Paella popular (inscripciones hasta el 6 de septiembre, precio 12 euros).

15.00 Actuación del grupo de polipoesía del Bajo Aragón Histórico Poética Líquida. En el pabellón nuevo.

16.30-18.30 Taller de marcapáginas de resina. En la carpa de Juventud del Bajo Martín.

17.00 Presentación de Aurora y los niños intrépidos, de la autora aragonesa de doce años Elisa Pascual (Zafiro Ediciones). Autora con dislexia y obra va a traducirse al braile.

17.45 Reparto de pan con chocolate.

18.00 Cuentacuentos de Tres Tigres Tiquismiquis (Ápila Ediciones) y taller de ilustración con Edu Flores. En el sótano del Ayuntamiento.

19.00 Presentación de Desterrados. Proyectos Jumbar 1 y 2, del autor escatronero David Rozas (Imperium Ediciones), y charla sobre los moriscos jatielinos. En la cripta gótica.

20.00 Concierto de V de Versiones, grupo de pop y rock en español. En la terraza del albergue.

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