Las aventuras de 'JJ y Ele' han atrapado a un buen número de fieles lectores, pero su continuidad está en el aire. Su autor, Antonio Martínez, se ha mimetizado con el mundo de la ficción que él mismo ha creado y, según cuenta, los personajes no responden a su escritura. Por eso, para poder llevar a buen término la historia, el también ingeniero y profesor jubilado en Híjar, hace un llamamiento a sus amigos escritores. En la tercera entrega de la saga, Híjar es uno de los escenarios y, ahí, en la mezcla del mundo de la ficción y el mundo de la realidad, es donde parece ser que se encuentra el desencadenante que ha hecho que Martínez haya pasado al mundo de la ficción.

Dice que este viaje no es voluntario. "Es un secuestro", apunta. Y lo atribuye a la organización KAOS, que lo tiene retenido en Argos, un mundo creado por él y que sus lectores ya conocen. Explica que le han proporcionado un ordenador con el que le piden que cree portales para viajar al mundo de la realidad. "Esta organización quiere interactuar con el mundo de la realidad para perpetrar actos terroríficos", avisa.

Cuenta todo esto a través de whatsapp, la manera con la que ha conseguido burlar la seguridad del lugar donde lo tienen sus captores y contactar con la prensa local. Ante este encargo de los captores, Martínez se encuentra en una disyuntiva porque dice que quiere volver al mundo de la realidad para dar continuidad a sus personajes, pero no quiere hacerlo cediendo ante la organización.

Por eso deposita toda su confianza en sus amigos escitores del mundo de la realidad: Víctor Guíu y Miguel Gardeta. "Espero que el mensaje llegue a mis amigos escritores para que ellos sigan con el relato mientras yo sigo atrapado en el mundo de la ficción", desea.

¿Realidad o ficción?

En esta tercera entrega, Martínez es parte activa de la historia y un personaje más en el mundo de la ficción. Cuenta que sintió la necesidad de dar este paso de una esfera a otra ante un bloqueo narrativo. Los personajes llegan a Híjar, y pensó en mezclar la realidad con la ficción. "¿Por qué no mezclar la realidad y la ficción? ¿Por qué tenemos que pensar siempre que la ficción es la mentira y la realidad es lo real?", se pregunta.

Con este desafío para el lector plantea Martínez su literatura. "Igual que en películas hemos visto cómo viajan en el tiempo, aquí el viaje es en el mundo de la ficción, porque existe", apunta.

Presentaciones en Jatiel e Híjar

El resultado de toda esta historia, el desenlace del cautiverio del autor, y si la historia ha llegado a buen fin con él o con otros "colegas" ya sea Guiu o Gardeta, pronto se sabrá. La tercera entrega de la saga se dará a conocer este sábado 19 de septiembre en el IV Feria del Libro de Jatiel.

Más adelante, el 24 de octubre, la historia llegará a Híjar a la terraza del Bar Santiago en la calle Mayor, y lo que es seguro es que no será una presentación anodina. Habrá sorpresas.