Desde febrero de 2017 está operativa la unidad Viogén, un equipo de la Guardia Civil destinado a la atención centralizada de las denuncias por violencia de género que se interponen en cualquier puesto de la demarcación del cuartel de Alcañiz, uno de los cuatro acuartelamientos de la provincia junto a Calamocha, Mora de Rubielos y Teruel. Hasta entonces cada puesto iniciaba el protocolo por su cuenta.

Viogén es una unidad dentro de seguridad ciudadana y está atendida por las agentes Mª Carmen Planas y Susana Herrera, quienes ocupan un pequeño despacho en la planta calle de las dependencias alcañizanas. «Estamos para garantizar la protección de las víctimas y siempre lo hacemos en concordancia con el resto de los puestos y, desde luego, con el que pertenece al lugar de residencia de la víctima y desde donde se realiza la contravigilancia», explican. Desde el cuartel, donde tienen contacto con las comarcas de la demarcación, se centraliza la vía de comunicación. «La finalidad es mejorar el conocimiento y circunstancias específicas de cada mujer y, por lo tanto, mejorar su protección. Centralizarlo todo en una sola oficina es más efectivo», apuntan.

En la actualidad, llevan 42 casos de seguimiento y denuncia, un número menor al de hace un par de semanas cuando estos superaban los 50. Se debe a que se van inactivando denuncias según finalizan las medidas y se activan nuevas. Es por ello, que se antoja complejo dar un número fijo. Respecto al confinamiento, no ha supuesto un incremento de denuncias en la demarcación de Alcañiz. De hecho, se dio «en junio y julio». A nivel de Aragón, según el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), el confinamiento sí provocó un aumento de las llamadas al 900 504 405. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, se registraron 1.803, un 51% más que en el mismo periodo del año anterior. Por contra, se formalizaron 1.500 denuncias, unas 500 menos que el año pasado. Según el IAM, la caída en las denuncias está relacionada por el miedo a quedararse sin recursos económicos a causa de la crisis acentuada por la pandemia.

La unidad Viogén se pone en marcha en cuanto se recibe una denuncia o, si esta no llega a través de la propia víctima o terceras personas, se activa una actuación de oficio. «Si nosotras tenemos conocimiento de un hecho delictivo referente a violencia de género, aunque la víctima no denuncie, se pone en conocimiento de la autoridad judicial actuando de oficio», añaden.

Una vez la víctima ha puesto la denuncia o se ha actuado de oficio, se inicia el seguimiento, una labor que resulta fundamental. «Se realizan entrevistas periódicas en función del riesgo del caso y creemos que eso le refuerza el mensaje y la sensación de que no está sola», comentan. A veces sucede que la denunciante no quiere continuar por diversas circunstancias una vez iniciado el protocolo. «Se archiva el caso y ya no tiene medidas judiciales de protección», cuentan. «Lo que está claro que a la víctima que no se quiere dejar proteger no se le puede proteger, así que, es muy importante que una vez que empiece el proceso, continúe», aseguran. Desde Viogén se les ofrece toda la información acerca de los servicios asistenciales de los que dispone la denunciante para que su protección sea efectiva y pueda salir de la situación por la que había denunciado o se había iniciado la actuación policial. Se les deriva a los diferentes organismos como servicios sociales, psicólogos tanto de las comarcas como de DGA y Ayuntamientos… «en función de lo que necesite».

Consideran que el número de habitantes no influye a la hora de contar con más o menos recursos. «La orden de protección que ponen desde el juzgado siempre se va a adecuar a las circunstancias de la víctima y autor para garantizar la protección de la primera», añaden.

La divulgación y sensibilización es otra vertiente de Viogén. Salvo este año debido a la pandemia, durante el curso escolar imparten charlas en centros educativos y con AMPAs a través del Plan Director de Subdelegación del Gobierno en Teruel. Las sesiones versan sobre violencia de género pero también sobre otros tipos de violencia como el ciberacoso, entre otros temas.

FADEMUR: Estudio mundo rural

Este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y recientemente se daba a conocer el estudio ‘Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural’ desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Es un estudio realizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) en siete comunidades, «elegidas por su ruralidad y dispersión como variables más influyentes en la representatividad y utilidad de los datos». Se trata de Aragón, Andalucía, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja.

Las entrevistas se realizaron en municipios de hasta 20.000 habitantes. Fueron 167 encuestas a mujeres, 333 a profesionales de atención y 23 entrevistas a víctimas y usuarias de diversos servicios de atención (servicios sociales, policiales, sanitarios y otros).

En cuanto a estas mujeres víctimas de violencia de género que han sido o están siendo atendidas en recursos formales e informales de atención y se recogen sus historias de vida, los datos sociodemográficos confirman que no existe un perfil concreto. Sí se observan ciertos factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad comunes. Viven en general en entornos donde son habituales los modelos patriarcales, las creencias sexistas y discriminatorias de género, tanto en las familias de origen de las víctimas, como del agresor (un 47 % de las mujeres consideran a las familias de sus parejas o exparejas «machistas» y más del 80% de las mujeres entrevistadas hablan de la existencia de machismo generalizado en el mundo rural). Se identificó la existencia de violencia psicológica (100% de las mujeres), seguida de la física (78,26%) y la económica (56,52%) como las formas más prevalentes. La violencia sexual se identifica en un 39,13% de las mujeres víctimas y la ambiental (romper objetos queridos) en un 34,78%.

Casi todas las entrevistadas han permanecido en las relaciones de maltrato durante una media de 20 años. Razones como la dependencia económica, el miedo al qué dirán, a la reacción del maltratador, el férreo control social y familiar, el desconocimiento de los recursos de protección y atención, o la desconfianza hacia la efectividad de los mismos, son algunos de los argumentos.

El estudio «pone de manifiesto la necesidad de aumentar los recursos especializados», agilizar los trámites de divorcio o separación, mejorar la atención de las casas de acogida, y mejorar la coordinación entre recursos, para evitar su re-victimización y mejorar la atención y protección de sus hijos e hijas.

En cuanto a las encuestas a mujeres. Sobre la percepción de la violencia de género, se detectó que la perciben habitualmente más como una cuestión del ámbito familiar y privado que como un problema social y estructural. Un 61,35% de las mujeres ha sabido de un caso de violencia de género. Un 40% afirma conocer los derechos civiles que tienen las víctimas.

El teléfono de información y asesoramiento jurídico 016 es el recurso de atención más conocido: un 30,2% en primera respuesta y un 14,55% en segunda respuesta de las mujeres, lo citan como conocido.

Respecto a los resultados de las encuestas a agentes sociales y profesionales, se realizaron 333 en las que están sobre todo representados los colectivos profesionales que trabajan en servicios sociales y en servicios especializados de atención a la mujer. Más de un 64% ha atendido a mujeres entre 25 y 50 años de edad. En cambio, sólo un 3% ha atendido a mujeres menores de 15, y un 4,7% a mujeres mayores de 70. A pesar de que muy frecuentemente las mujeres a las que atienden tienen hijos menores, los profesionales afirman no proporcionar un trato especializado.

Valoran positivamente los servicios prestados desde sus centros, pero señalan ciertas deficiencias: falta de personal especializado, horarios limitados, falta de acondicionamiento de los centros, de accesibilidad, etc. Los recursos mejor valorados son servicios de atención a la mujer, servicios sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios de salud. El 48,91% valora como fluida la coordinación entre los diferentes recursos. Esta coordinación es apenas existente con los servicios judiciales, las asociaciones, y las entidades privadas de atención.

Actos destacados

COMARCA MAESTRAZGO. Miércoles 25 A las 16.00, ‘Introducción a la educación emocional. Miedos y covid’, con Alma Serra. Sesión on line. Inscripción gratuita en www.igualdadmaestrazgo.com

COMARCA ANDORRA SIERRA DE ARCOS. Hasta el miércoles 25 La Comarca invita a todos los vecinos a enviar vídeos con mensajes para luchar contra la violencia a las mujeres. Bajo el hashtag #veroirynocallar se montará un vídeo.

COMARCA BAJO MARTÍN. Hasta el miércoles 25 La Comarca inició el día 16 ‘Andando al 25 N, Mi paso cuenta’, una campaña para sensibilizar a los vecinos a realizar paseos reflexivos y compartirlos en la página de Facebook ‘Andando al 25-N’.

COMARCA BAJO ARAGÓN. Miércoles 25 12.30, Programa especial de radio La Comarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

COMARCA MATARRAÑA. Hasta el miércoles 25 Campaña en instagram para los más jóvenes. Concursos y retos gratuitos a través de las cuentas @juventudmatarranya y @cruzrojamatarranya. Apertura de un canal de comunicación en Instagram dirigido a mujeres: ‘Matarraña en femenino’

COMARCA BAJO ARAGÓN CASPE. 25 de noviembre Minuto de silencio a las 12.00 en la puerta del Ayuntamiento. Hasta el 3 de diciembre Taller de Sensibilización en Redes Sociales ‘Click o no click ¿?’ para el alumnado de 1º, 2º de ESO y FPs básicas de Caspe y Maella.

ALCORISA. Sábado 28 a las 9.00, Jornada senderista ‘Un paso contra el maltrato’ desde la plaza Alcalde José Ángel Azuara.

ASAMBLEA 8-M TERUEL. Semana del 25-N Participación ciudadana para elaborar una cadena de fotos que serán publicadas a lo largo de la semana del 25N en Facebook (Huelgafeminista 8M Teruel), Twitter (@Huelga8MTeruel) e Instagram (@huelgafeminista8mteruel), donde también están las instrucciones.

DPT. El Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Teruel, la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno y las diez instituciones comarcales de la provincia, ejecutan el proyecto #NuestraProvinciaSinUnaMenos. Habrá lectura de manifiesto común, colocación de lazos en las localidades y elaboración de un grafiti.