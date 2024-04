Más de 8.000 euros para la restauración de la fuente de las Ranetas en Alcañiz

La fuente de las Ranetas de Alcañiz volverá a ser un espacio que puedan disfrutar los vecinos. Es la intención del concejal de Patrimonio, Carlos Andreu (Vox), que anunció hace unos días que los trabajos comenzarán en breve a través de sus redes sociales. Las obras no solo supondrán el arreglo de las tradicionales esculturas, sino que el proyecto incluye también la iluminación y la fontanería para que la fuente pueda volver a ser completamente funcional.

«Es lamentable que lleve 20 años así y era hora de hacer algo», asegura Andreu. Aunque la adjudicación de la obra que ha recaído sobre un escultor alcañizano asciende a 6.604 euros, el concejal de Patrimonio asegura que el trabajo total, incluyendo electricidad y fontanería, superará los 8.000 euros. Todavía no se sabe cuando se podrá disfrutar del espacio, pero según apunta el edil, la intención del Ayuntamiento es que «en un par de meses» esté listo.

«Como alcañizano siempre me he preguntado dónde estaba la raneta que falta y por qué se encontraba en ese estado tan lamentable», relata el responsable del Área que además asegura que toda la estructura se encuentra en un punto muy céntrico y muy transitado en el pueblo como es todo el paseo de Pui Pinos. Según explica el concejal, la restauración ha sido posible porque se ha localizado una de las esculturas que falta y que se encontraba guardada «en una nave de un particular» cuya identidad no ha sido desvelada por Andreu. «Estaba abandonada y olvidada», apunta.

El objetivo de la restauración es que sea una actuación integral que ponga en marcha todos los mecanismos de la fuente. «Las ranas son anfibios y sin agua no pueden estar, yo creo que es lo mejor», bromea Andreu. El edil reconoce que todo el paseo de Pui Pinos es «mejorable» y que con esta actuación se espera poder dignificar todo el espacio. «Es un sitio encantador para pasear y la gente de Alcañiz yo creo que no va mucho», sentencia Andreu.

Una restauración con nombre alcañizano

La restauración de la fuente correrá a cargo del escultor alcañizano José Miguel Abril, que se encargará no solo de la colocación de la raneta perdida, sino que también se hará cargo de la reconstrucción del resto de esculturas que se encuentran mutiladas por el vandalismo y el paso del tiempo. Durante la restauración se llevarán a cabo los trabajos en piedra arenisca, un producto local y el original de la construcción.

Abril tiene, además, un especial vínculo sentimental con la fuente, ya que fue él mismo quien en 1992 llevó a cabo la estructura como un proyecto de la Escuela Taller en el que se intervino en todo el espacio, no solo con la escultura sino también con la construcción de todo el paseo.

El escultor, José Miguel Abril posa junto a la escultura que se ha recuperado./ C.A.

Lucha contra el vandalismo

La fuente de las Ranetas ha sido en varias ocasiones víctima de vandalismo con pintadas y destrozos en las diferentes esculturas que la forman. Por ello, la actuación también incluirá la activación de una cámara de seguridad que, aunque ya está colocada en el lugar, no se encuentra operativa en este momento. Aun así, Andreu ha asegurado que espera que «se respete el espacio» y añade que la cámara «asegurará que no lo tocará nadie». «Hay que arriesgarse a hacer las cosas, si por el hecho de que lo van a romper no hacemos las cosas, al final no haremos nada», concluye Andreu.

Los últimos actos vandálicos que sufrió el lugar se remontan a 2020 cuando varios puntos del casco histórico de la ciudad amanecieron con pintadas, entre ellos la Torre Gótica de la localidad, declarada Bien de Interés Cultural. En aquella ocasión fueron una serie de jóvenes los que de forma altruista y desinteresada se encargaron de limpiar, con productos comprados por ellos mismos, todo el entorno de Pui Pinos de las pintadas.