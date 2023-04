Más de un centenar de personas reciben en Caspe a la cónsul de Marruecos en Aragón

Había mucha expectación por la visita de la cónsul de Marruecos en Aragón y su llegada lo certificó. La Asociación de Inmigrantes Magrebíes del Bajo Aragón con sede en Caspe preparó el encuentro con todo el esmero y sin dejar nada al azar. A la entrada del salón de actos de APEC ya había preparado un generoso muestrario de repostería y té que se sirvieron en el descanso ya pasada la una de la tarde. Más de un centenar de personas acudieron a la convocatoria para conocer y compartir impresiones con Ikram Chahine, la persona enlace entre la comunidad marroquí en España y el país.

La cónsul fue recibida con un ramo de flores y con los aplausos de quienes esperaban. Tras la lectura de una plegaria y escuchar los himnos de ambos países, comenzó la primera parte de la sesión: una toma de contacto entre vecinos, consulado y autoridades locales.

Desde el público se le trasladó la preocupación por que se garanticen las buenas condiciones de alojamiento entre quienes acuden de temporeros a trabajar en la fruta. «Hasta hace tres o cuatro años sí que se mantenían pero ahora hay algunas fincas, que no son la mayoría, pero que no dan si quiera el agua si no se la lleva el trabajador», dijo el presidente de la AIMAC, Ayadi Walid, corroborando el comentario de una persona del público vecino de Caspe desde hace 17 años. «Se está trabajando conjuntamente con el Gobierno de Aragón para crear vivienda adecuada o ver qué fórmula se adopta como más idónea; y también con las propias fincas se trabaja, es un tema complejo pero estamos en ello», dijo Chahine.

A colaborar para atajar este y otros problemas se comprometieron desde el consulado y también desde el Ayuntamiento y la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, cuyos representantes formaron parte de la primera mesa. «Nos tenéis que ayudar denunciando cualquier situación así porque si no, no nos enteramos. Que nadie tenga miedo de denunciar porque se garantiza el anonimato», instó la alcaldesa, Pilar Mustieles. Por su parte, el presidente comarcal recordó que desde hace tiempo que en servicios sociales se creó un plan específico y que toda mejora o cuestión también se puede trasladar allí. «La importancia de la comunidad marroquí en Caspe y en el resto de la comarca es tal que se trabaja de una manera específica», añadió.

La cónsul agradeció la invitación a visitar Caspe y la acogida por parte de la comunidad y de las autoridades. «Es mi deber estar aquí ante una comunidad que se nota que sois familias que lleváis mucho tiempo aquí y que tenéis hijos en los colegios y se trata de eso, de conseguir el bienestar de ambas comunidades: de la marroquí y de la española», dijo. «Es importante mantener la identidad pero siempre integrados con el país de acogida», añadió.

Como se recordó, en Caspe cohabitan 60 nacionalidades y la marroquí es la mayoritaria de la extranjeras. «Se agradece que se abra este hilo de comunicación con el consulado para mejorar y colaborar pero podemos estar orgullosos de la comunidad marroquí que tenemos en Caspe y nos necesitamos los unos a los otros», dijo la alcaldesa y apoyó después el presidente comarcal.

El encuentro continuó con una reunión más técnica entre consulado y la comunidad. A los presentes se les explicaron fórmulas y herramientas para llevar a cabo determinados trámites burocráticos, seguros o programas a los que pueden recurrir a través de la oficina del consulado que abarca a Aragón, Lérida y Tarragona. También se contempló en el programa una visita a la mezquita.