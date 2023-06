Tres hombres claman en Más de las Matas contra el abuso sexual infantil arropados por los vecinos: «Hay que hablar, aunque duela»

«Esto ya no será nunca más un secreto. Nos han hecho falta más de 40 años para poder decirlo. Que desgracia estar aquí delante de todos vosotros, pero por otro lado que alivio poder sacar del pecho todo este intenso dolor que durante demasiados años hemos guardado por vergüenza». Con estas estremecedoras palabras los tres vecinos de Mas de las Matas que denunciaron públicamente haber sido víctimas de agresiones sexuales cuando eran menores, comparecieron este domingo ante su pueblo para visibilizar y «poner cara al abuso sexual infantil». Más de 300 personas les arroparon entre gritos de «los niños no se tocan», para mostrarles su apoyo y total rechazo ante el abuso sexual infantil. «El dolor de las víctimas no prescribe», se podía leer en múltiples pancartas reivindicativas.

Los tres hombres comparecieron ante sus vecinos con entereza y valor, con el objetivo de que el abuso sexual infantil deje de ser un tema tabú y para animar a las víctimas a denunciar a pesar «de su inmenso dolor y vergüenza». Agradecieron emocionados la presencia de tantas personas que les han querido acompañar en un momento «muy duro», a la vez que «muy emocionante», según expresaron.

Entre gritos de «valientes, valientes», aplausos y sentidos abrazos, las víctimas pusieron voz y rostro a un dolor a menudo silencioso. «Aquí tenéis caras de quienes han sufrido este tipo de abusos. Queremos dar ejemplo para que todas aquellas personas que han sufrido abusos no se sientan solas y que hablen. Que no se sientan avergonzadas por lo que han vivido. Hay que denunciar», recalcaron.

Durante su discurso las victimas aseguraron que su objetivo principal al encabezar este acto, además de denunciar los hechos, es «proteger a los menores», animando a los presentes a «hablar y escuchar». Así, pidieron a los padres «que hablen con sus hijos» para poder «protegerlos». «Si para vosotros es difícil escucharlo, para ellos es más difícil hablarlo. Este tema no solo concierne a una o dos familias, esto nos concierne a todos», aseveraron.

Aseguraron sentirse «muy arropados» por las cientos de personas que formaron una marea morada que salió desde Las Escuelas para recorrer las calles de Mas de las Matas hasta llegar al Ayuntamiento. Entre símbolos contra el abuso sexual infantil, cánticos, camisetas moradas y pancartas de apoyo portadas por los niños de la localidad, los manifestantes se volcaron con sus vecinos para mostrarles su apoyo incondicional. También se acercaron habitantes de municipios aledaños para secundar la masiva marcha.

Entre gritos de apoyo, lágrimas y aplausos, el mensaje último se quedó resonando en el ambiente, en esta localidad que de manera inédita y tajante dio este domingo ejemplo de empatía, así como las víctimas de coraje: «Nadie os puede tocar. Vuestro cuerpo es vuestro cuerpo».

Desde el Ayuntamiento mostraron su total respaldo a la marcha. «El pueblo se ha movilizado para mostrar su repulsa contra estos casos. Ha habido un movimiento por parte de varios vecinos que apoyamos», destacó la alcaldesa, María Ariño.