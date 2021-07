Más pueblos concienciarán sobre la diversidad afectivo-sexual tras las primeras jornadas de Alcañiz y Andorra

La Diputación de Teruel seguirá realizando acciones para concienciar sobre la diversidad afectivo-sexual en la provincia, según ha anunciado la diputada delegada de Educación, Bienestar Social e Igualdad de la DPT, Susana Traver, durante la celebración de la primera jornada “Orgullo educo-rural”. La iniciativa, celebrada este sábado en Alcañiz y Andorra, ha estado patrocinada por la institución provincial a través de su área de Igualdad y ha sido organizada por el colectivo de estudiantes de Teruel Terqueer, la asociación Gent&Pol y la asociación LGTBIPOL, con la colaboración de la asociación Chrysalis, los ayuntamientos de Alcañiz y Andorra, y las Comarcas Bajo Aragón y Andorra Sierra de Arcos.

“Esta jornada es el resultado de la necesidad que desde las instituciones escuchemos las voces que nos reclaman mayor implicación para sensibilizar a la población, con acciones de visibilización y reivindicación”, ha indicado Traver antes de afirmar “queremos una sociedad diversa y plural, y la queremos así con todos sus derechos”.

Traver ha apuntado que esta es solo la primera acción de otras futuras que se plantearán en las distintas comarcas de la provincia, con el objetivo de sensibilizar a la población turolense, incluido el medio rural. “Queremos trabajar junto a Terqueer y seguir llevando a cabo más iniciativas para alcanzar una igualdad real, sin discriminación alguna, que esperamos conseguir lo antes posible”, ha manifestado Traver, a la vez que ha agradecido la labor de las agrupaciones organizadoras.

“Orgullo educo-rural” ha tenido lugar por la mañana en Alcañiz y por la tarde en Andorra. La lonja del Ayuntamiento de la capital bajoaragonesa ha sido el escenario de la primera actividad, la lectura de un manifiesto con esta petición final: “no limitéis nuestra existencia, nosotros tampoco entendemos muy bien qué está pasando, y eso es lo que lo hace especial. Siempre habrá un cielo más azul, siempre.”.

Coloquio con el título “Ruralidad, diversidad y derechos” en el Palacio Ardid de Alcañiz / L. Castel

Tras la apertura institucional por parte de la Diputación de Teruel y la Comarca Bajo Aragón, se ha realizado un coloquio con el título “Ruralidad, diversidad y derechos” en la que han intervenido la activista por los derechos LGTBIQ+ y los derechos humanos Carla Antonelli, los miembros de Terqueer Pilar Serrano y Pedro Endolz, el historiador y formador de la OSCE Ernest Gómez Andújar, y Diego Morente, agente de policía local en Vall d’Uxo y coordinador encargado de la unidad de delitos de odio y discriminación. Para finalizar la jornada, se ha disfrutado de música y humor con la actuación de “Bandica Orgullosa” y la interpretación del monólogo “Transacción”, de Isabel Martín con Pedro Endolz.

Carla Antonelli ha señalado que la visibilización y la sensibilización “tienen que llegar a todas partes” porque “de lo que no se habla no existe”. La reconocida activista por los derechos trans ha destacado que este tipo de jornadas consiguen que la sociedad “empatice” con la población LGTBIQ+“con concienciación y pedagogía”, y frente a la “discriminación interiorizada”, especialmente en el medio rural, ha reivindicado los mismos derechos y alabado “la constancia” de los que trabajan “para sumar derechos”. También ha defendido las medidas legislativas que “llenan con granitos de arena el reloj del respeto, porque de tolerancia ya vamos servidos”.

Jornada “Orgullo educo-rural” en el CEA Ítaca de Andorra este sábado por la tarde / Ayto. Andorra

En Andorra la jornada ha seguido una dinámica similar. En el CEA ÍTACA se ha leído el manifiesto. Y se ha realizado una charla que ha contado con la presencia de la andorrana Ana Verde, Diego Morente, Ernest Gómez Andújar y las componentes de Terqueer Ana Verde y Giu Losantos, quien también ha protagonizado la actividadde micro abierto que ha cerrado la jornada.

Los integrantes de Terqueer han explicado que el objetivo de su colectivo es la concienciación, visibilización y educación y protección de personas. Giu Losantos ha explicado que la agrupación está muy comprometida en las áreas de la psicología y educación para la sensibilización de la población, “lo que nos impulsó a crear el colectivo en 2019 por la necesidad de contar con un espacio seguro en la provincia, en concreto para jóvenes y estudiantes, que sufrimos una discriminación específica y una vulnerabilidad más concreta”.

Losantos ha mostrado su alegría porque varios integrantes de Terqueer “se visibilicen en sus pueblos, sean referentes allí y hagan activismo con nosotras”. Ha resaltado que esta agrupación trabaja a nivel provincial y busca la participación ciudadana de toda la provincia. “La idea es hacer jornadas como esta en todas las comarcas de la provincia de Teruel con la población rural, que no necesariamente es más cerrada, no entiende estos temas o es más intolerante por ser de un pueblo, sino que quizá no han tenido acceso a esa información, que es lo que nosotros queremos proporcionarles”, ha manifestado. A través de Terqueer tratan de mejorar la convivencia y el lenguaje para alcanzar una verdadera igualdad, por la justicia social, la diversidad y la pluralidad.

Ernest Gómez Andújar ha querido agradecer la sensibilidad de la diputada Susana Traver para apoyar estas jornadas, así como el trabajo de la asociación Terqueer. “Llevábamos mucho tiempo intentando organizarlas y ahora, en apenas un mes,, hemos construido un espacio de convivencia con derechos, y lo hemos hecho en esos lugares a veces muy olvidados, en nuestros pueblos, en los entornos donde hay verdaderas dificultades para que sus vecinos y vecinas convivan de manera efectiva”, ha manifestado.