La Mata crece y abre la tercera aula del colegio gracias al matadero

La Mata de los Olmos crece en población gracias a su matadero, que funciona de manera constante con un segundo turno desde hace aproximadamente un año y prepara sus instalaciones para un tercero en el futuro. Fue la puesta en marcha del segundo turno lo que incrementó la población en esta localidad del Bajo Aragón, que ha ganado a 25 nuevos empadronados en un año -en 2018 tenía un censo de 265 habitantes- y en septiembre el colegio pasó de dos a tres aulas por el aumento de alumnos, que ya llegan a la treintena.

Después de años de incertidumbre respecto al funcionamiento del matadero de La Mata, a finales del 2016 el grupo alemán Tönnies, uno de los mayores productores cárnicos de toda Europa, consiguió hacerse con la gestión del matadero. Desde entonces, Aragón Matadero funciona de manera constante y cerca de un centenar de personas trabajan en la planta.

De hecho, el municipio no tiene casas disponibles para alquilar y el Ayuntamiento ya trabaja en soluciones porque de contar con viviendas libres podrían recibir a trabajadores que ahora residen en otras localidades cercanas. El Consistorio está realizando tareas de intermediario con familias que tienen casas vacías y que no se atreven a ponerlas en alquiler. También confía en que el Gobierno de Aragón se pueda interesar por unos terrenos libres en su apuesta por incentivar la vivienda pública.

«Algunos trabajadores podían vivir aquí y no lo hacen por falta de casa libres. Alcorisa absorbe ahora a muchos empleados. Aquí están las familias con niños y los que no tienen medio de transporte porque pueden ir caminando hasta el matadero. Es complicado lograr iniciativa privada y nosotros somos un Ayuntamiento pequeño con muchas trabas legales así que estamos buscando caminos alternativos», explica la alcaldesa, Silvia Gimeno.

La Mata tiene un censo creciente muy positivo logrado a por la buena andadura del matadero y la implantación del segundo turno, con el que la plantilla ronda el centenar de trabajadores; pero también por el carácter emprendedor de los vecinos de La Mata, con negocios que les permiten continuar viviendo en su localidad. «Contamos con granjas, ganadería extensiva, albañiles, un secadero de embutidos y también pequeños servicios. Tenemos tres tiendas, algo muy complicado de encontrar en un municipio de nuestras características, y el año pasado abrieron una peluquería. La iniciativa privada funciona bastante bien, somos muy emprendedores», precisa la alcaldesa.

La agroalimentación y, en concreto el sector porcino, se ha convertido en la seña de identidad de La Mata de los Olmos. Desde los años 70 la localidad apuesta por priorizar las inversiones en este sector y los resultados son visibles. Aragón Matadero es una más de las muchas instalaciones del sector porcino que alberga la localidad ya que cuentan con el ciclo completo de todo lo relacionado con el cerdo.

Más niños en el colegio

Los trabajadores que les han permitido aumentar el censo son tres nuevas familias con niños y también empleados que han llegado solos de Rumanía y de países africanos como Senegal y Mali. El colegio ha pasado de dos a tres aulas que los hijos de estos empleados pero también con niños de dos pueblos cercanos sin colegio, Gargallo y Crivillén. Estos chicos deberían estudiar en Andorra pero sus padres prefieren que estén escolarizados en un CRA, el Somontano.

La alcaldesa precisa que la localidad lleva dos décadas recibiendo inmigración para trabajar en la ganadería y la agricultura por lo que la llegada de nuevos vecinos extranjeros ahora no ha supuesto ningún problema. «Somos gente acogedora que les hemos apoyado y ayudado en todo lo que han necesitado. No ha habido problemas de convivencia más allá de cuestiones normales cómo que no saben cómo emplear los contenedores de reciclaje», precisa.