El Matarraña adelanta el curso de 0 a 3 años al día 1 de septiembre

La Comarca del Matarraña prevé adelantar el inicio del curso en las aulas de la escuela comarcal de educación infantil ‘Sagalets’ al 1 de septiembre para facilitar la conciliación laboral y familiar de los padres. Han optado por anticiparse más de 15 días a la apertura habitual del curso al entender que con el fin del periodo de vacaciones las familias necesitan un respiro después de muchos meses con los más pequeños sin guardería según explica el presidente comarcal, Rafael Martí.

Para ello, la Comarca ha creado un protocolo por el coronavirus con distintas medidas. Desde cómo realizar la entrada y la salida de los niños a retirar los juguetes más complicados de limpiar o que los padres no pueden llevar a clase a niños con fiebre o constipados. También habrá desinfecciones diarias, semanales y quincenales con distintos grados de complejidad. «Los niños pequeños no tienen que llevar mascarilla y en clase los profesores tampoco se la pondrán, no es aconsejable», apunta Martí.

El inicio del curso también comporta cambios en la propia estructura de la escuela infantil que dependen del número de alumnos de cada localidad. En el nuevo curso se cierra el aula de Monroyo por falta de alumnos y Cretas podría quedarse solo con una de sus dos clases. Además, en octubre podría incorporarse Peñarroya de Tastavins a la escuela infantil, que ya está realizando obras para entrar como una nueva aula.