El Matarraña anula todas sus fiestas mayores hasta primeros de septiembre y debatirá sobre las piscinas municipales

Los alcaldes del Matarraña aprueban por unanimidad suspender las fiestas patronales de sus localidades, por lo menos, hasta agosto y primeros de septiembre. Así se puso de manifiesto en la junta consultiva de alcaldes de la comarca del Matarraña que se celebró el lunes de forma telemática y en el que participaron los 18 municipios matarrañenses. La medida afecta a las localidades de Valderrobres, Calaceite, Valdeltormo, Mazaleón, La Fresneda, Torre del Compte, Arens de Lledó, Lledó, Ráfales, Fórnoles, Beceite, Fuentespalda, Monroyo, Torre de Arcas y Cretas, en este último caso solo, por el momento, a las fiestas que lleva a cabo en agosto.

En el caso de Lledó, pese a que sus patronales son durante los primeros días de septiembre, el consistorio decidió unirse a esta suspensión de festividades prevista inicialmente solo hasta agosto. Sin embargo lo cierto es que otras localidades como Peñarroya de Tastavins, Valjunquera y La Portellada -además de las fiestas de octubre de Cretas- tomarán una decisión en firme más adelante, aunque creen que, de igual modo, se verán obligados a suspender las fiestas o celebrarlas «de otra manera». “Es muy importante en este tipo de cuestiones tener un consenso entre todos porque no sirve de nada que en un pueblo no se celebren fiestas o abran las piscinas y en el de al lado sí. Por ello creo que tenemos que ir todos a una. Creo que hemos actuado con sentido común”, explicó Rafael Martí, presidente de la comarca del Matarraña.

De igual modo se acordó mantener las piscinas municipales cerradas por lo menos todo el mes de junio. La cuestión suscitó una de las principales preocupaciones de los 18 alcaldes. Por todo ello decidieron que volverán a reunirse el próximo 8 de junio, días después de la reunión que celebrará el Consejo Local de Aragón, para decidir sobre cómo organizar el verano en este aspecto. También salió a colación la preocupación de los alcaldes en lo relativo a las zonas de baño que existen en muchos de los municipios matarrañenses. La práctica totalidad de los alcaldes manifestaron su preocupación por la situación que puede darse mientras las piscinas estén cerradas y por ello demandan a las administraciones central y autonómica una normativa clara. La situación afecta a todos los municipios ribereños, más aún en un año con abundancia de agua y en la que muchas pozas que otros años podían presentar escasez de agua, este año lucen en todo su esplendor.

En el caso de la comarca del Matarraña buena parte de los municipios forman parte de la En cuanto a la Escuela Infantil Sagalets y a los centros de Calaceite y Valderrobres debido a la situación sanitaria no se abrirán, con toda seguridad, hasta septiembre. Durante la reunión el presidente comarcal apuntó a que se retomarán las rutas de los servicios sociales y que se normalizarán otros servicios como el de urbanismo, que funcionarán bajo cita previa y de forma telemática. También se habló de la limpieza del cauce del río Matarraña, por ello pedirán que pueda actuarse ya que preocupan los daños que se producen tras una avenida debido al estado del cauce. “Es un problema que tenemos casi todos los municipios y cada vez notamos cómo con una avenida de menor volumen, los daños producidos son mayores”, añadió Martí. El presidente comarcal concluyó que pedirán a Sarga y Gobierno de Aragón que puedan reabrirse lo antes posible o que se busque de forma urgente una alternativa en las torres de vigilancia de La Picosa y Las Ventas de Valdealgorfa, clausuradas actualmente por no cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales. A día de hoy sus vigilantes no han sido contratados. “Esas torres son fundamentales para la vigilancia del territorio y para evitar un incendio”, concluyó Martí.