El Matarraña aprueba unas cuentas «continuistas» para 2021 que ascienden a casi 2,6 millones de euros

La comarca del Matarraña aprueba unas cuentas para el presente ejercicio que califica como de «muy ajustadas», pero que permitirán continuar con la prestación de servicios. Así se desprende de la sesión plenaria que ha tenido lugar durante la tarde del jueves, de forma online. La institución comarcal contará, para el presente ejercicio, con una cuantía total de 2.568.000 euros. El presidente comarcal, Rafael Martí, ha recordado que desde 2009 los ingresos comarcales se han ido reduciendo de forma drástica y paulatina y que tan solo hace pocos años se ha estabilizado esa «deficiencia» en la hipo financiación comarcal. «Pensamos que son unos presupuestos continuistas y lo digo de forma positiva porque vamos a garantizar la prestación de todos los servicios», explicó Rafael Martí, presidente de la comarca del Matarraña.

Las cuentas han salido adelante con el apoyo del equipo de gobierno comarcal conformado por el Partido Socialista, el Par y Chunta Aragonesista. Sin embargo el Partido Popular ha votado en contra. El motivo principal alegado por los populares ha sido el rechazo a la enmienda que el grupo político presentó el lunes por la mañana y que contemplaba la inclusión de dos partidas de 45.000 euros enfocadas por un lado a la instalación de equipos de renovación de aire para las aulas de los colegios y escuelas infantiles y, por otro, al apoyo a los hosteleros a través de una campaña de promoción turística. Algo que ha sido rechazado por el equipo de gobierno quien ha explicado que «no está demostrada» la eficacia de filtros HEPA.

De igual modo, el equipo de gobierno ha rechazado la propuesta relativa a los empresarios turísticos al, a su juicio, tener que detraer esas cuantías de otras partidas. Por su parte los populares no han compartido estos argumentos y han alegado que muchas de las partidas no se van a ejecutar debido a la situación sanitaria. «Pensamos que muchas de las partidas no se van a ejecutar y no entendemos el hecho de que no se nos acepten estas enmiendas», ha explicado Carlos Boné, portavoz popular. Asimismo, ha defendido la utilidad de los filtros HEPA. «Se está vendiendo de forma positiva que estos presupuestos son continuistas pero a nosotros nos parece que son totalmente irreales y que no tienen en cuenta el actual contexto», ha añadido Boné.

Otro de los puntos en el orden del día ha hecho referencia al apoyo de la institución comarcal al manifiesto presentado por los hosteleros del Matarraña en el que demandan distintas ayudas fiscales a todas las instituciones. Martí ha añadido que la comarca del Matarraña invertirá en dotar a las torres de comunicación comarcales de grupos electrógenos para que, en caso de apagón, puedan seguir en funcionamiento. De igual modo anunció que se habilitarán teléfonos vía satélite para los consistorios, una demanda que cobró fuerza tras la tormenta Gloria en 2020. De igual modo, se conectará a todos las localidades a través de rutas BTT. “Consideramos que la comarca es prestadora de servicios y pensamos que estos presupuestos son realistas y están acorde con el territorio”, ha explicado José Ramón Guarc, portavoz socialista.

Por su parte la portavoz del Par, Carmen Agud, no ha compartido, de igual modo, la propuesta presentada el lunes por los populares”. “Pensamos que estos presupuestos son flexibles y que las partidas presupuestarias que ya hay contempladas deben de mantenerse. La enmienda del PP es muy loable pero no es realista”, ha explicado Agud. De igual modo, el único consejero de Chunta Aragonesista, ha argumentado su apoyo a los presupuestos. “Estamos de acuerdo con estas cifras y pensamos además que tenemos que ver cómo evolucionará la situación sanitaria para tomar nuevas decisiones”, ha añadido por su parte Fernando Mallén, consejero comarcal.

Preocupa la Sharka en Mazaleón

La sesión plenaria decidió, esta vez por unanimidad y al inicio de la sesión, apoyar a los agricultores afectados por la plaga de Sharka-m detectada en los melocotoneros del municipio y de la vecina localidad de Maella. Cabe recordar que en los últimos meses fue necesario arrancar de raíz más del 80% de los melocotoneros de Mazaleón para lograr erradicar esta enfermedad que afecta al árbol y que es muy contagiosa. La institución comarcal alertó del «gravísimo impacto» que esta situación tendrá en la localidad y se basó en un estudio presentado por las cooperativas de Mazaleón y de Maella que incluso advierte de un éxodo de la población joven de ambas localidades si no se toman medidas cuanto antes.

Por todo ello solicitaron al gobierno de Aragón unas «indemnizaciones justas» y recordaron que, una vez arrancados los melocotoneros, las fincas y explotaciones no podrán volver a producir, en el mejor de los casos, hasta como mínimo transcurridos 5 años. El consejor comarcal calificó de “insuficientes” las indemnizaciones que se están otorgando. “Estamos hablando de una merma de, al menos, entre el 25 y el 30% de merma del PIB en un problema que afecta a más de 100 vecinos de la localidad de forma directa y a cientos de familias de forma indirecta”, ha explicado Martí quien recordó que otra de las soluciones pasan por establecer nuevos regadíos a través de sistemas de bombeo.

De igual modo, durante el pleno se aprobó solicitar ayudas complementarias directas al olivar del Matarranya. como consecuencia de la declaración de Aragón como Zona afectada por la Emergencia de Protección Civil por las afecciones sufridas por la borrasca ‘Filomena’. Por ello, han pedido ayudas directas a los agricultores.

José María Puyol, ‘Amic del Mataranya’

Durante la sesión se aprobó conceder, a título póstumo, la distinción de ‘Amic del Matarranya’ al maellano José María Puyol, presidente del sindicato central de regantes de la cuenca del Matarraña desde mediados de los años 90 y que falleció, de forma repentina, el pasado 31 de agosto. Martí ha destacado su “tenacidad” y “visión innovadora” a la hora de conseguir un consenso entre todos los agentes políticos y sociales del territorio.

Martí ha destacado su espíritu de consenso y recordó su figura como “pieza clave” a la hora de llegar a los Pactos de Fabara y La Fresneda y ha anunciado que está previsto llevar a cabo un homenaje a su persona. “Fue un adelantado en muchos aspectos como el hecho de que fue de los primeros que apuntó a que el agua es un derecho de todos los municipios de una cuenca”, ha apuntado Martí.