El Matarraña apuesta por ser referente del turismo sostenible en Aragón

El Matarraña apuesta por continuar las dos décadas de proyecto de turismo sostenible por el que apostó a principios del siglo XXI. Así se ha puesto de manifiesto durante el I Foro Matarraña Sostenible que ha tenido lugar durante la tarde del miércoles y en la que han participado distintos expertos en la comunicación y proyección del turismo, así como empresarios y representantes de las instituciones. El evento -organizado por la comarca del Matarraña y la Asociación de Empresarios del Matarranya- ha tenido lugar de forma online y ha contado con más de 100 espectadores. Además de empresarios y agentes sociales matarrañenses, han participado personas de todo el Bajo Aragón Histórico y de otras comarcas aragonesas.

Ha sido la coordinadora del foro, Natalia Zapater, la que ha dado la bienvenida a los participantes y ha explicado los motivos de la celebración de este encuentro. Zapater ha apuntado a que la situación de pandemia está definiendo un nuevo concepto del turista en el que el turismo rural está jugando y jugará un papel muy importante. «Es más importante que nunca planificar en el medio rural el turismo del futuro y el Matarraña ha tenido siempre una sensibilidad especial hacia la sostenibilidad», ha explicado. Una de las principales conclusiones que se han planteado en el foro ha sido que los visitantes buscan, cada vez más, un modelo de turismo responsable, huyendo de las masificaciones, por lo que el futuro pasará -han añadido- por la calidad y no tanto la cantidad.

El foro ha contado con ponencias de varios expertos en la materia.

La directora general del Gobierno de Aragón, Elena Allué, ha querido felicitar al Matarraña por el trabajo llevado a cabo en los últimos años y ha apuntado que el territorio decidió seguir la línea de la sostenibilidad en una época en la que no era tan habitual. «El Matarraña lleva muchos años trabajando por la calidad y sostenibilidad turística. No es un trabajo que viene de ahora si no de hace muchos años y se están ahora recogiendo los frutos de todo el trabajo llevado a cabo», ha explicado la directora general, quien ha añadido que fondos como el FITE y los fondos de reconstrucción europeos deberán ir destinados a iniciativas sostenibles.

Por su parte, el consejero de la comarca del Matarraña, José Ramón Guarc ha destacado que el Matarraña «es un territorio frágil» y, por ello, se debe de trabajar por los sectores turístico, ganadero y agrícola y se debe, asimismo, de «preservar la identidad propia» del Matarraña para el disfrute del visitante, pero también para la calidad de vida de los propios vecinos. Durante la intervención, los consejeros comarcales han presentado la iniciativa ‘Matarraña challenge’, un proyecto dirigido a los niños menores de 12 años y a través del cual se establecen 50 ejercicios para que los alumnos descubran más a fondo el Matarraña. Por su parte, el consejero comarcal José Ramón Arrufat ha sido el encargado de presentar el proyecto ‘Matarraña Sin Dejar Huella’.

Torre del Visco de Fuentespalda ha sido uno de los establecimientos hosteleros pioneros en la calidad y sostenibilidad del Matarraña.

La presidenta de los Empresarios del Matarranya, Marta Ferrás, ha subrayado que en el Matarraña «todavía se conservan» los paisajes naturales y el patrimonio y ha sido la encargada de presentar el vídeo Matarranya con los Cinco Sentidos. «Queremos que todos los que se quedan en nuestros pueblos y los que vengan a vivir puedan disfrutar del Matarraña que les vamos a dejar, con ese paisaje. Estamos muy interesados en que los visitantes convivan con nosotros y conozcan nuestra gastronomía, nuestros productos, nuestra esencia», ha afirmado Ferrás.

Angela Rodríguez, directora de Travindy ha sido la encargada de abordar la charla ‘Comunicación efectiva del turismo sostenible para crear valor en el territorio‘ y para ello ha hecho hincapié en cómo gestionar el márquetin y el mensaje que el empresario sostenible quiere lanzar, dentro de una propuesta turística. Durante la sesión ha expuesto una breve panorámica sobre la comunicación de la sostenibilidad en el ámbito turístico ofreciendo claves y acciones para poner en valor las prácticas sostenibles de los territorios y ha expuesto ejemplos concretos de todo el mundo de «humanización» del turismo y de iniciativas en las que los empresarios implican al turista en la conservación del territorio. Incentivar, implicar y no aleccionar y ser didáctico con el turista han sido algunas de las conclusiones de su intervención.

Javier Moragrega de La Fábrica de Solfa de Beceite y de Servicios Turísticos Senda ha manifestado su compromiso por el territorio.

Por su parte, la emprendedora, directora y fundadora de Genuine Spain, Susana Conde -con varios proyectos en hispanoamérica y España- ha reconocido que pese a que «no se sabe lo que ocurrirá tras el covid», en estos momentos, el turista sí que busca más sostenibilidad que nunca. No obstante, ha señalado que la situación puede hacer que el turista nacional mantenga, durante varios años, un mayor protagonismo respecto al internacional que mantendrá una «mayor incertidumbre». De cara al mercado internacional ha apuntado a que la sostenibilidad ayudará, pero no será el único camino a seguir de cara a la promoción.

La periodista y bióloga Mar Ramírez, ha sido la encargada de la ponencia ‘Comunicar sostenibilidad por un mundo rural más atractivo‘ en la que ha expresado la «nueva realidad social y cultural» que sitúa al mundo rural en «una posición privilegiada» si a la innovación suma sostenibilidad. Comunicar bien el compromiso con los recursos naturales y la implicación con la comunidad local tiene recompensa: convertir un territorio en un destino atractivo. “Son las personas quienes dotan de alma al territorio, y eso nunca debe de olvidarse en los destinos turísticos”, ha explicado Ramírez, quien ha apuntado a la importancia de encontrar disponibles las distintas alternativas y ofertas hosteleras y turísticas durante todo el año. “Si yo voy a un lugar, fuera de época, y me encuentro con que una instalación está cerrada, el bar está cerrado o muchos establecimientos no abren, lógicamente el visitante no encuentra otras alternativas”. Ramírez ha añadido que el turista va a los territorios a «descansar y gastar» pero no a «derrochar».

Por su parte Eduardo Serrano, socio Gerente de ESMA ha protagonizado la charla ‘Orgullo de saborearse. Gastronomía e identidad territorial‘ en la que ha contado que el visitante busca, en este momento, ser humano. «Se siente desubicado» y busca refugiarse en entornos familiares y seguros, destinos de interior con una fuerte identidad cultural y una o varias singularidades destacables, que sobresalgan por sus valores y su autenticidad.

El arquitécto fresnedino Rubén Esteve, ha sido uno de los empresarios protagonistas.

Sin duda la voz de los empresarios ha sido una de las que con más expectación se ha vivido durante toda la jornada. Mas de la Llum de Arens de Lledó; Matarrania de Peñarroya de Tastavins; Im Vars de Fórnoles; la bodega Mas de Torubio de Cretas; el productor ecológico Mas de Catxol de Ráfales; el Hotel Sitjar de Calaceite; el arquitecto fresnedino Rubén Esteve de Eshauses; Jemma Markham de La Torre del Visco como pioneros de turismo de calidad y sostenible; y Javier Moragrega de Senda Servicios Turísticos y Hotel La Fábrica de Solfa de Beceite han aportado sus puntos de vista y su trayectoria en pro de la sostenibilidad en estos últimos 20 años.

La profesora de la Universidad de Zaragoza de Ordenación del Territorio ha elogiado la trayectoria del Matarraña.

Por su parte, la profesora titular del departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, Paloma Ibarra, ha destacado los casi 20 años de «gran trabajo» que desde el Matarraña se ha llevado a cabo para trabajar hacia la sostenibilidad. Ibarra ha insistido en que el Matarraña es «ejemplo» para el resto de Aragón de cómo se puede potenciar el turismo sostenible y ha recordado la «nítida apuesta» por la que se apostó por parte de los empresarios y de todos los grupos políticos, «adelantándose» en muchos casos a las iniciativas de este tipo a nivel autonómico. «El Matarraña fue pionero en 2002 a la hora de apostar por este modelo de sostenibilidad que va más allá del turismo», ha apostillado Ibarra.

No obstante la profesora universitaria ha recordado que existen varias problemáticas que todavía no se han resuelto como la gestión de los excedentes de purines y ha aludido a las propuestas de construcción de parques eólicos. «Hay ciertos aspectos como la gestión de los purines que aún no se han resuelto. Y además ahora tenemos encima de la mesa unas propuestas de centrales eólicas que, tal y como se están planteando, son rotundamente incompatibles con el turismo sostenible», ha añadido, no sin antes recordar que el Matarraña fue la «primera comarca» de Aragón en demandar una Carta de Paisaje y otros proyectos como el Contrato de Río.

«El Matarraña nunca ha buscado que los recursos viniesen desde fuera. Ha diseñado una Marca de Calidad Territorial única, enmarcada en una estrategia en la que ha ido de la mano de empresarios, Universidad y agentes del territorio», ha asegurado y se ha referido a una encuesta a nivel nacional en la que se preguntó por todo el país sobre si elegirían un destino con centrales eólicas, a lo que, ha apuntado, mayoritariamente salió una respuesta negativa.

Durante las distintas ponencias se ha aludido también al acuerdo adoptado en 2002 y a la aprobación de la Carta de Paisaje, destacando que el visitante y el propio vecino y residente «valora cada vez más» poder disfrutar de un paisaje mínimamente alterado de día y de un firmamento «limpio» durante la noche, sin apenas contaminación lumínica. Numerosas han sido, de igual modo, las preguntas desarrolladas por los espectadores. Muchas de ellas enfocadas a las distintas problemáticas que, a día de hoy, presenta el Matarraña de cara a su futura sostenibilidad. La catalogación de las oliveras centenarias y el hecho de que el Matarraña sea la única comarca que cuenta en la Universidad de Zaragoza con la Cátedra Matarraña, han sido otros de los asuntos que se han destacado en este foro.