El Matarraña se asoma a La Ventana de la SER: «Aquí puedes encontrar a una mujer inglesa defendiendo lo rural»

“Nunca me había imaginado escuchar hablando a una mujer británica en español, sobre la importancia de lo rural, y en plural. Tampoco a un hombre que dibuja desde el Matarraña, y publica en Estados Unidos”. Esas son dos de las historias que el equipo de La Ventana, el programa de radio de la Cadena SER dirigido por Carles Francino, pudo conocer este viernes desde la emisión especial realizada en el Castilo de Valderrobres. Y no fueron las únicas. También escucharon a hablar a dueños de bodegas, agricultores, empresarios turísticos, y hasta la impulsora de una marca de cosméticos naturales, los “guardianes” encargados de mantener la identidad del medio rural. Personas que nacieron aquí y se quedaron, o aquellos que un día llegaron y jamás se volvieron a ir.

Porque precisamente ese era el objetivo de este programa especial organizado por el Grupo de Comunicación La COMARCA: demostrar la fortaleza e importancia de lo local. “No todos los días se puede abrir una ventana desde un castillo (…) La realidad de lugares como el Matarraña deben atenderse desde una mirada nacional. Tiene que interesarnos sí o sí”, empezaba Francino. La cita, además, se producía a las puertas del Encuentro Nacional de Marcas de Calidad que va a tener lugar la próxima semana, los días 3 y 4 de junio, con representantes de toda España citados en Valderrobres. Se trata de un ámbito en el que esta comarca lleva años trabajando, y por ello, además de la belleza de este territorio, también urgía hablar de los desafíos que está atravesando.

En la mesa de invitados se encontraba Fernando Camps, presidente comarcal y alcalde de Cretas quien instantes antes del programa fue confundido con el propio Francino por un grupo de turistas. Se confesó nervioso, pero una vez frente al micro, no tardó en resumir cuál es el gran reto de la zona: “Estamos trabajando para que el turismo que ofrecemos sea de calidad precisamente a partir de esa marca, pero necesitamos vivienda para los profesionales del sector. Obviamente también para que los jóvenes de aquí puedan quedarse en los pueblos”. Y no parecía equivocarse, porque entre el público asistente que escuchaba con atención, más de uno asentía a las palabras del primer edil. Junto a él también se encontraba Eva Defior, directora del Grupo de Comunicación La COMARCA, y que guarda una conexión especial con esta comarca: “Yo inicié aquí mi trayectoria hace 20 años, narrando historias increíbles.Es la importancia de llevar lo local a lo universal”.

Carles Francino junto a Eva Defior, directora del Grupo de Comunicación La COMARCA / Beatriz Severino

Prueba de ello fueron las voces de vecinos que pudieron escucharse, muchas de ellas no presentes físicamente pero con mensajes de voz que calaban sin dificultad. “Tenemos una idea común, todo lo que hacemos lo hacemos por el bien del Matarraña” o “Miramos el turismo desde otro lugar. No pensamos en crecer sino en que cómo aquello que hacemos puede generar más vida” fueron algunos. Otras historias, en cambio, llegaron de viva voz. Jemma Markham, propietaria del hotel de Fuentespalda La Torre del Visco, y Luis Grañena, ilustrador y caricaturista zaragozano que trabaja para medios como El País desde Calaceite, contaron por qué han elegido quedarse.

En el caso de Jemma, llegó al Matarraña junto a su marido y, confesó, "no ha habido un día en el que nos hayamos arrependitod de aquella decisión". Con un acento británico, habla ahora de esta comarca como si hubiese nacido aquí. “Sentimos un instinto de que aquí donde queríamos estar. En nuestro hotel jamás asfaltaremos la pista de acceso, ni tampoco hay televisión. Esa posibilidad de dejar el mundo atrás para luego apreciar el silencio es un lujo sin precio que tenemos aquí. Hay que apreciarlo y protegerlo”.

Luis, en cambio, llegó por logística familiar. Su mujer iba a trabajar durante 2 años como profesora en Calaceite, aunque desde entonces ya han pasado 15 años. En el pueblo es donde tiene su rincón artístico. "Mi abuelo era de Calaceite, así que para mí fue como una vuelta a mis orígenes", explicó. Y en el momento en el que fue preguntado por si en el medio rural se dibujaba mejor, fue sincero: "Lo que hago, lo podría hacer en cualquier sitio. Pero cuando terminas, aquí se puede disfrutar un entorno que no está en la ciudad". Calcula haber pintado unas 3.000 caricaturas, pero todavía no a Francino. "Eso queda pendiente", bromearon los colaboradores.

Durante el programa también hubo tiempo de hablar telefónicamente con Berto y Andreu Buenafuente, presentadores de 'Nadie Sabe Nada' que se apuntaron visitar el Matarraña. Hubo risas con la sección de corrección lingüística de Isaías Lafuente. Se habló de filosofía y de fortaleza de la mano de José Carlos Ruíz, y hasta de árboles, concretamente de la Olivera del Suavo de Calaceite, que este año ha sido catalogada como Mejor Olivo Monumental del país. Se habló de sentimientos: "Hay un dicho que dice que al Matarraña llegas llorando, pero que si alguna vez te vas, lo haces llorando, porque no te quieres marchar".

Incluso hubo tiempo para disfrutar de buena música y poemas de la mano del cantante Rubén Pozo y el poeta Benjamín Prado. Interpretaron unas letras que emocionaron desde un lugar al que, en palabras de Rubén, "ya le gustaría a la Toscana parecerse". El colaborador Iñaki de la Torre se unió a ellos en el número más especial, con el que se despidió el programa. El equipo repartió papeles con la letra de 'Santa Lucía', la canción de Miguel Rios, justo antes de explicar: "Construir algo poco a poco y hacerlo grande y lanzarlo al exterior, como lo está haciendo el Matarraña, es como crear una canción". Empezaron entonando la introducción, poco a poco y simulando esa composición musical, para terminar animando al público a cantar al unísono el estribillo, uniéndose en ese "algo más grande". Y entre aplausos, y asistentes de pie, Iñaki lanzó un último juego de palabras: "A menudo me recuerdas a mí, Matarraña".