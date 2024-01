El Matarraña cede a tres municipios las estaciones fotovoltaicas de bombeo de agua

La Comarca del Matarraña llevará a cabo una cesión gratuita de las plantas fotovoltaicas ubicadas en las estaciones de bombeo de agua de La Portellada, Peñarroya de Tastavins y Torre de Arcas a sus respectivos Ayuntamientos. Así se aprobó en la última sesión plenaria, que tuvo lugar en la sede comarcal de Valderrobres el martes por la tarde, por unanimidad de todos los grupos.

Otro de los puntos en el orden del día incluyó la modificación del nombramiento de los representantes del Consorcio del vertedero de la Agrupación número 7 de Alcañiz. A este respecto el consejero del PAR, Raúl Bordás, pasará a ser uno de los nuevos integrantes. Además, desde la institución comarcal, pedirán que el camión destinado a la extinción de incendios, que se encuentra ubicado en Monroyo, esté operativo durante todo el año.

Sin embargo, las protagonistas de la sesión fueron las mociones y enmiendas. El orden del día incluyó sendas mociones del PP y del PAR. Los populares sometieron a votación dicha propuesta en «rechazo a cualquier trasvase del Ebro».

Por su parte, la moción del PAR ser refirió a «rechazar cualquier trasvase hasta que se complete el desarrollo del Pacto del Agua de Aragón». El PP se refirió a diferentes obras hidráulicas pendientes de ejecución en Aragón y a la reciente «propuesta por parte de la Generalitat de Catalunya de exigir un trasvase hasta los embalses del Priorato», algo que desde el grupo del PP rechazaron. De igual modo, desde el PAR aludieron a la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos que necesita Aragón. Estas mociones fueron apoyadas por todos los grupos excepto el consejero de CHA que se abstuvo. «Estamos en contra del trasvase del Ebro pero estas mociones se refieren a políticas hidráulicas del siglo XIX, con más embalses, modelo al que nos oponemos. Y lo hacemos desde una comarca que apostó por las balsas laterales y desterró precisamente los grandes embalses», manifestó el consejero aragonesista Iñaki Belanche.

La sesión plenaria se caracterizó por las mociones y enmiendas presentadas por varios grupos./ J.L.

Por su parte, Teruel Existe incluyó en la sesión dos proposiciones. La primera alude a instar a DGA a dotar a los consultorios localidades de los municipios del Matarraña del mobiliario necesario y que no sean los ayuntamientos los que sufraguen estos costes. La segunda moción se refirió a exigir incrementar las ayudas al funcionamiento de las empresas en zonas despobladas. Ambas mociones fueron aceptadas y respaldadas por todos los grupos políticos. Se trata de dos propuestas que en los últimos días han sido actualidad en las Cortes de Aragón. Asimismo, pese a no estar en el orden del día el portavoz de Teruel Existe instó, de igual modo, a exigir nuevamente la construcción de las balsas laterales del Matarraña pendientes. «Creemos que el Matarraña, aunque no tenga competencia sobre ello, debe de posicionarse claramente ante estos temas», explicó Javier Ciprés, portavoz de Teruel Existe y consejero comarcal.

El presidente comarcal, Fernando Camps, mostró su conformidad. No obstante, recordó que estas propuestas ya fueron debatidas en sede parlamentaria. «Las hemos aceptado, como no puede ser de otra manera, pero estas mismas mociones pasaron ya por las Cortes de Aragón», subrayó Camps. Por su parte, Belanche recriminó en algunos momentos del pleno el, a su juicio, tono empleado por la formación turolense en algunos momentos; especialmente durante el punto relativo a la cesión de las estaciones fotovoltaicas acusando a Teruel Existe de dar a entender que «hubiese algún problema» cuando «no lo había». La controversia eólica fue otro de los temas que se coló durante la sesión. La formación turolense instó a que la institución comarcal mostrase un posicionamiento claro sobre las propuestas de parques eólicos.