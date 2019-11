El Matarraña da luz verde a unas cuentas «ajustadas» para 2020

La potenciación de los productos autóctonos, el patrimonio inmaterial, la biodiversidad, el valor de los olivos centenarios y el Porta a Porta serán las principales inversiones de la comarca del Matarraña durante el próximo ejercicio. Así se desprende del pleno comarcal que tuvo lugar el miércoles por la noche en la sede comarcal de Valderrobres en el que se dio luz verde a los presupuestos de la institución comarcal que este año ascienden a 2,45 millones de euros. Los presupuestos se aprobaron con el voto afirmativo del equipo de gobierno conformado por el PSOE, el PAR y Chunta Aragonesista y con el voto en contra de la oposición de los 9 consejeros del Partido Popular.

Desde el equipo de gobierno reconocieron que lo «ajustado» del presupuesto hace que más de 2 tercios del la financiación disponible vayan al mantenimiento de servicios, personal y mantenimiento. Sin embargo incluyeron varias partidas presupuestarias encaminadas a la inversión. De este modo, se impulsará un estudio ya iniciado para poner en valor, proteger y recopilar el patrimonio existente en los olivos centenarios del Matarraña, dentro de un proyecto de recopilación que ya se está llevando de igual modo en la zona del Mezquín conjuntamente con el grupo de acción local Omezyma.

También en el apartado de inversiones se llevará cabo un proyecto, conjuntamente con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, para la potenciación y recuperación de distintos productos agroalimentarios tradicionales y de calidad que corren riesgo de desaparecer o no cuentan con los canales adecuados de comercialización y promoción.

El fomento de las actividades deportivas y la salud también tiene su capítulo especial y se potenciarán y aumentarán las distintas actividades que ya se ofrecen desde el servicio comarcal. «Son unos presupuestos que con el mínimo margen de maniobra que tenemos contemplan varias actuaciones que nos parecen importantes y sobre todo mantenemos todos los servicios que estamos prestando en el territorio», explicó Rafael Martí, presidente de la comarca del Matarraña. Asimismo, se puso también de manifiesto la intención por parte del consejo comarcal de sumar más municipios al programa de recogida selectiva Porta a Porta. Desde la oposición sin embargo se reprochó seguir incluyendo municipios sin, a su juicio, haber llevado a cabo una valoración previa de la viabilidad de la recogida selectiva y de otras alternativas como el quinto contenedor.

Desde el grupo popular argumentaron su negativa a la aprobación de los presupuestos explicando que no admitieron una enmienda que recogía varias propuestas que, a juicio de los populares, tan solo suponían una modificación del 3% del presupuesto total. Las principales propuestas recogían incrementar el presupuesto de ayudas a las asociaciones culturales hasta los 10.000 euros anuales. Propusieron también duplicar de 2.000 a 4.000 euros las ayudas a Protección Civil. Algo que fue respondido por el equipo de gobierno que argumentó que el principal problema es la falta de efectivos. «Hemos presentado una propuesta que tan solo suponía una modificación de 72.000 euros, y no suprimíamos ningún servicio. No compartimos además que no se apoye a todas las asociaciones culturales», explicó Carlos Boné, portavoz del Partido Popular. Los populares propusieron además prescindir del apoyo comarcal del 50% al servicio de urbanismo. «No entendemos que no se asuma el coste de los servicios sociales que debería ser comarcal, pero sí el de urbanismo cuando es una competencia exclusivamente municipal», añadió Boné

Las oficinas de turismo fueron otro de los puntos de controversia entre equipo de gobierno y oposición. Desde el grupo popular se sugirió prescindir de la oficina de turismo comarcal ahorrando así, a juicio de los populares, 15.000 euros al año. Argumentaron que actualmente los principales municipios ofrecen este servicio. Desde el equipo de gobierno defendieron el papel de la oficina de turismo comarcal. Argumentaron además que la oficina situada en la sede de la institución cumple una labor comarcal y no solo del municipio en el que está situado, Valderrrobres en este caso. Algo que no convenció a la oposición.

Por su parte el Par, socio de gobierno, recalcó la vocación de servicio de estos presupuestos. «Creemos que, con la poca financiación que tenemos, estos presupuestos están basados en una línea continuista que nos gusta», explicó Jose Ramón Arrufat, portavoz del Par. En la misma línea se pronunció el consejero de Cha, Fernando Mallén: «Estas cifras se ajustan a la realidad y además hemos visto reflejadas varias propuestas que hemos hecho», manifestó.

Una de las principales anécdotas se vivió precisamente durante la votación de los presupuestos. Por primera vez en un consejo comarcal del Matarraña fue decisivo el voto de calidad del presidente comarcal al haber un empate entre los votos afirmativos y los negativos. La razón fue la ausencia de la consejera y vicepresidenta de la comarca, Carmen Agud, que por causas de fuerza mayor no pudo asistir al pleno por lo que se produjo un empate.

Demandan más financiación

Tras ser preguntado, el presidente comarcal volvió a poner énfasis en la necesidad de aumentar la financiación comarcal que consideró actualmente de insuficiente y apeló a la función de «asentamiento» de población que cumple la comarca. «Pensamos que se está aplicando un concepto de café para todos y no se tiene en cuenta la idiosincrasia de una comarca rural, prestadora de servicios y con 18 municipios como es el Matarraña», explicó Martí.