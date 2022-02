«El Matarraña puede atraer al turista que busca lujo pero necesita más márquetin»

Experto internacional en viajes de lujo, escritor y asesor, ¿qué hace en el Matarraña?

¿Qué le ha parecido?

Es la primera vez y está siendo fantástico. He cogido un fin de semana con un clima maravilloso y la zona tiene un encanto sin parangón. El entorno natural y la tranquilidad es bastante difícil de conseguir.

¿Qué puede vender el Matarraña al sector del turismo de lujo?

¿Qué potencialidades ha detectado que no se están explotando?

Escribirá del Matarraña para México, ¿puede venir turista internacional?

Si no vienen es porque no lo conocen. Es fantástico.

¿Hay nicho de mercado en el turismo de lujo?

Sí, y de hecho se ha producido un cambio de paradigma en el turismo español que durante años yo venía denunciando. No se trata de la cantidad sino del gasto promedio que deja el turista. No queremos recibir 82 millones de personas al año en un país que tiene problemas de abastecimiento de agua. Debemos maximizar nuestros recursos y centrarnos en un turismo de calidad que tenga un impacto económico positivo. Menos es más en este caso.

¿Está compensada la balanza calidad-precio en España?

Algo es caro o barato dependiendo de tu economía y, sobre todo, del servicio que recibas. La balanza calidad-precio en determinadas áreas de España no coincide y eso es una política cortoplacista. Hay que ofrecer calidad pero a buen precio.

¿La pandemia ha cambiado el turismo?

Totalmente y en los próximos años más. Los precios de los combustibles subirán con el nuevo orden mundial y encarecerán los viajes. Se viajará menos y a lugares más cercanos porque será más caro. La cultura actual de visitar continuamente el extranjero cambiará, será parecido a los 70, cuando no todo el mundo podía acceder. Por eso hay que potenciar el turismo español.

¿Qué procesos del turismo ha acelerado el covid?

Es un sector muy maltratado por el propio gremio. No ha habido formación y especialización y los contratos son como son. Ahora se están dando cuenta de que todo eso es necesario. No puedes ofrecer un buen servicio si no tienes a trabajadores formados y, sobre todo, en buenas condiciones. Quejarse es muy fácil pero los hosteleros tienen la obligación de que sus empleados sean felices. Ya se valora más porque se dan cuenta de que tiene un impacto directo en el cliente.