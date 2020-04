Los mayores de la residencia de Valderrobes con coronavirus no serán evacuados

Los cuatro afectados en la Residencia de Mayores de Valderrobres por la pandemia de COVID-19, no serán evacuados, por el momento, a ninguna de las residencias habilitadas para pacientes de coronavirus. Por el momento , los cuatro afectados seguirán aislados y con todos los protocolos de seguridad en la residencia de la localidad. DGA ha establecido en toda la comunidad cinco centros específicos para mayores con Covid-19 que viven en residencias y no necesitan hospitalización aunque no se trasladan todos los casos.

Tampoco serán trasladados a un centro hospitalario. En este caso la decisión depende de criterios sanitarios y sociales. Tal y como explicó ayer el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, siempre se intenta mantener a los mayores en su domicilio habitual, en este caso una residencia, al igual que ocurre con el resto de pacientes con Covid-19 que pueden superar la enfermedad en casa, tanto por su comodidad como por el sistema sanitario. Detalló que los centros específicos se han habilitado para las residencias en las que no es posible aplicar las medidas de contención del coronavirus. Es decir, que no se puede aislar y atender correctamente a los infectados. «Una residencia para el mayor que vive en ella es su domicilio, es donde hace su vida y tiene a sus contactos diarios. Por ello, siempre que se pueda, los mantendremos en su vivienda habitual al igual que ocurre con las personas que pasan la cuarentena en casa», explicó ayer Falo.

La preocupación sin embargo es más que evidente en la capital del Matarraña. Su alcalde, Carlos Boné, hizo un dramático llamamiento para que llegasen test hasta la residencia para poder descartar otros focos de enfermedad entre sus 60 internos y entre todo el personal que trabaja en las instalaciones valderrobrenses. «Con solo 90 test tendríamos la certeza de quien lo tiene y quien no y salvaríamos así muchas vidas. Se está diciendo desde instancias oficiales que se está teniendo una sensibilidad especial con las residencias de mayores y no es así», manifestó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres y enfermero de formación.

Tampoco se harán, por el momento, test al personal sanitario del área del centro de Salud de Valderrobres después de que uno de los enfermeros de la residencia y ATS en el área hospitalaria, diese positivo por coronavirus y se encuentre ingresado en el Hospital de Alcañiz. Desde el centro sanitario quisieron lanzar un mensaje de tranquilidad ya que no existe ningún otro profesional afectado y desde hace más de 2 semanas que no ha existe ningún contacto directo con el afectado. Añadieron que además se están cumpliendo unas estrictas medidas de seguridad.

Continua la solidaridad

Puyo Área Tecnológica hace entrega de 2 tablets al consistorio para la residencia de mayores y el Ayuntamiento compra otras dos.

Desde la capital del Matarraña volvieron a agradecer todas las muestras de solidaridad que en los últimos días se están sucediendo a través de particulares y empresas de todo Aragón y la vecina Terra Alta. La última de ellas viene de la mano de Puyo Área Tecnológica, distribuidor de Embou MásMóvil, que ha donado dos tablets al consistorio para que los residentes de la Residencia de Mayores de Valderrobres puedan comunicarse a través de ellas con sus familiares. Por su parte el Ayuntamiento de Valderrobres ha adquirido otras dos más, por lo que el centro de mayores cuenta con 4 nuevas tablets para ser usadas con este fin.