Los médicos de Aragón piden agrupar zonas de salud rurales para compartir recursos

La Atención Primaria bajoaragonesa está en una «situación crítica» al igual que en el resto de Aragón con una importante sobrecarga de trabajo y con los equipos realizando un sobreesfuerzo para suplir las plazas sin cubrir. A todo ello se suma que se está a la espera de la resolución de los traslados que siempre restan puestos en el medio rural y que ya todos asumen que supondrá el enésimo roto a la maltrecha Atención Primaria bajoaragonesa, ya que son siempre más los médicos que se marchan que los que se incorporan.

Esta situación no es nueva ni exclusiva ya del medio rural, por lo que los sindicatos médicos FASAMET y CESMAragón reclaman, entre otras acciones, aumentar el presupuesto para la Atención Primaria hasta el 25% del gasto sanitario –actualmente no alcanza el 13%-, modificar las zonas de salud y el mapa sanitario de Aragón, crear una gerencia única, incrementar el número de alumnos en las facultades y reducir los años de especialización en Medicina Familiar, fijar un máximo de 36 pacientes por consulta al día -32 en el caso de los Pediatras de Atención Primaria-, y compensar económicamente la labor en el medio rural para los médicos que ocupan puestos de difícil cobertura. En la actualidad se han agravado problemas como las listas de espera, que llegan a alcanzar en algunos casos hasta dos semanas.

Dada la situación crítica de la Atención Primaria los sindicatos médicos han presentado ante el Salud un proyecto de medidas urgentes para aplicar que consta de 34 propuestas concretas, muchas de ellas sencillas de aplicar. Este documento ya se encuentra en manos del el Servicio Aragonés de Salud, al que piden «valor político», y los sindicatos confían en que se les cite pronto para estudiar y analizar las propuestas. Hace unos meses ya presentaron otro documento, ‘Organización para mejorar y adaptar las agendas de los MAP en Aragón: medidas propuestas’, que duermen en los cajones de la consejería de Sanidad.

Nuevas zonas de salud

FASAMET y CESMAragón proponen modificar el actual Mapa Sanitario de Aragón mediante la creación de nuevas zonas de salud y la reordenación de las actuales aplicando criterios de población a atender, recursos presentes y dispersión geográfica de los equipos considerando que deben tener al menos cuatro médicos de familia en la plantilla. En base a ello, se deberían redistribuir aquellos equipos formados por solo dos facultativos -en la actualidad Báguena, Lafortunada y Mosqueruela- e iniciar una tendencia para que aquellos equipos formados por tres tres facultativos pudieran integrarse en otras zonas de salud.

Con la propuesta de los médicos el sector sanitario de Alcañiz pasaría de contar con doce zonas básicas de salud a cinco. La zona de Maella se integraría en la de Caspe; la de Valderrobres se uniría con Calaceite; la de Andorra absorbería a las de Híjar, Andorra y Muniesa; Calanda integraría a Alcorisa y Mas de las Matas; Alcañiz se quedaría igual y la zona de Cantavieja se integraría en el sector de Teruel por sus características demográficas junto a Mora, Sarrión y Mosqueruela.

También proponen redistribuir los puestos de trabajo existentes siguiendo criterios de población, dispersión geográfica y el número de profesionales disponibles para realizar la actividad asistencial y urgente suprimiendo puestos que atienden poblaciones de menos 300 habitantes. Los médicos que estén ocupando los puestos sometidos a estos dos procesos de reordenación se destinarán a otras zonas de salud donde sean necesarios.

Consideran que el actual mapa, confeccionado hace 35 años, ha quedado desfasado por la disminución de población, los avances incorporados con la incorporación de medios informáticos para recoger la información asistencial así como, por la implantación de la receta electrónica y otras mejoras telemáticas, por lo que es necesario adecuar entre todos los profesionales de los equipos la periodicidad de las consultas en estas localidades.

«Hay que ser realista y ver que se ha perdido población. Es preciso ajustarse a la situación actual y, para que todo el mundo tenga la calidad asistencial que nosotros queremos, tenemos que hacer una reorganización del mapa. Y sobre todo, explicar a la población que eso no significa perder al médico, sino que es para bien de todos. Es asegurar que el día asignado vamos a tener consulta, que no va a pasar que no podemos acudir porque vamos corriendo como pollos sin cabeza y estamos atendiendo una baja en otro lugar. Regular la organización es una cuestión complicada, y desde luego es dolorosa, pero mejorar la calidad del servicio también puede ayudar a que se quede la gente», afirma Pilar Borraz, coordinadora del Centro de Salud de Mas de las Matas, presidenta de la Junta de Personal del sector de salud de Alcañiz y delegada sindical de FASAMET.

Un aspecto fundamental que debe garantizar la atención primaria es la calidad asistencial. Para ello, se deben mantener cupos máximos de pacientes con 1.500 tarjetas (TIS) para el médico de familia y 1.000 TIS para el pediatra así como, establecer un número máximo de pacientes/día permita ofrecer el tiempo necesario a cada uno de ellos. 36 distribuidos en 28 de demanda presencial y 8 no presencial en el caso del médico de familia y 32 divididos en 24 presenciales, incluyendo tres revisiones, y ocho por teléfono en el caso del pediatra.

Aragón tiene una ratio aproximada de un médico/1.000 habitantes. Sin embargo, existen 121 plazas de médicos de familia distribuidas por todo el territorio aragonés cuya asignación es de menos 300 de tarjetas sanitarias, un número «desproporcionado» para los sindicatos teniendo en cuenta que hay otras plazas cuya asignación es de más de 1.700 tarjetas sanitarias.

En el Bajo Aragón Histórico los médicos con más de 1.700 cartillas son los de Alcañiz y los que cuentan con menos de 300 trabajan en los consultorios de Ejulve, Fortanete-Cañada de Benatanduz, Mirambel, Villarluengo, Molinos, Estercuel, Valdeltormo, La Codoñera, Vinaceite, Oliete, Valjunquera, Arens de Lledó, Villarroya de los Pinares y Fayón.

«Soy defensora de la medicina rural y creo que todos deberían conocerla pero es cierto que en los puestos de difícil cobertura, los más lejanos a la capital, hay compañeros que tienen cada día dos horas de viaje de ida y otras dos de vuelta. Para alguien que tiene la vida ya hecha en otro lugar, es complicado porque además nos faltan médicos. Hay un déficit que va a crecer porque con la situación actual, tras casi dos años de un trabajo muy duro, los compañeros de mayor edad están adelantando su jubilación. Hay que trabajar para estabilizar a las personas, darles oportunidades. Si no han elegido la plaza en oposición, al menos asegurarles un contrato de al menos un año para que puedan planteárselo», propone Pilar Borraz.

El 80% del covid en Primaria

Los médicos reclaman también que la Administración valore el trabajo de Primaria, que ha sido el pilar principal para poder controlar los casos de covid aunque «sin desmerecer el trabajo de los Hospitales y del 061». Más del 80% de los casos de coronavirus se han llevado desde los centros de salud.