Medio año de «calvario» del bar Angelus de Alcañiz para cerrar su terraza

Ángel Beltrán, propietario del bar Angelus de Alcañiz, lleva viviendo un «calvario» administrativo desde mayo, cuando comenzó el proceso en el Ayuntamiento para colocar un cerramiento en su terraza, situada en una zona peatonal cerca del Centro de Salud.

En el Consistorio le fueron derivando de unos técnicos a otros e incluso una concejal le dijo que «esa no era su labor» sin más explicaciones así que, sin saber dónde ir, terminó contactando con el alcalde, Ignacio Urquizu, por redes sociales. Le contestó y consiguió que le dijera por dónde tirar.

En agosto presentó un presupuesto de un cerramiento que le costaría 10.000 euros y en septiembre nadie en el Ayuntamiento le supo decir dónde estaba su instancia. Así que volvió a recurrir al alcalde. Acudió la Policia para tomar medidas y su informe fue positivo. Como volvió a sufrir el silencio administrativo, de nuevo recurrió al alcalde pero entonces revisó su propuesta la arquitecta y le dijo que no se ajustaba a las normas.

Ahora ha tenido que contratar a un arquitecto porque le piden que redacte un proyecto y el impacto ambiental. «No invado una zona de aparcamiento, no necesito una calle, la Policía me dio el visto bueno… ¿qué más tengo que hacer para trabajar? Llevo desde mayo dando vueltas. Solo pido que me permitan trabajar en estas circunstancias, estoy dispuesto a invertir, solo pido una autorización. Me dicen que los cerramientos que ya existen son alegales y que es cosa de los técnicos municipales. Con eso me quedo y mientras ya he tenido que poner en ERTE al camarero», afirma Beltrán.