Un medio nacional llama ‘Matarraña’ a la localidad de Valderrobres y desata las críticas en Twitter

«El pequeño pueblo de Matarraña, en Aragón, se ha convertido en el destino preferido este verano», ha publicado Telecinco en su página web. La cadena de televisión nacional ha llamado «Matarraña» a la localidad de Valderrobres, sin reparar en que el nombre usado es el de la comarca y también el del río que le da nombre.

Por supuesto, las reacciones en Twitter no se han hecho esperar. La explicación de la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, ha sido una de las más aplaudidas: «Matarraña no es un pueblo, caramba. Es un río. Y el río da nombre a la comarca. El pueblo al que os referís es su capital, Valderrobres. Y es tan hermoso como todos los de esa preciosa tierra que no conocéis, queridos».

#Matarraña #Matarranya no es un pueblo, caramba. Es un río. Y el río da nombre a la comarca. El pueblo al que os referís es su capital, #Valderrobres (o Vallderoures). Y es tan hermoso como todos los de esa preciosa tierra que no conocéis, queridos. #laimportanciadedocumentarse https://t.co/s2wqVzbwRp — Inde Marisancho (@Inde) August 19, 2020

También otros tuiteros han entrado al hilo de la discusión. Algunos más acalorados que otros.

Garrulos, es Valderrobres. Matarraña es la comarca. — Critter Majete (@CritterMajete) August 19, 2020

Matarraña es una COMARCA con pueblos y paisajes preciosos. — Sacha (@minenasachi) August 18, 2020

Matarraña es una comarca de Aragon, no un pueblo. Os sacan de Madrid y Cataluña y os perdéis, paletos. — Carlos Corcuera (@corcuera83) August 20, 2020

Matarraña comarca de Aragón — Carlos Piñeyroa (@carlospineyroa) August 19, 2020

En la información de la cadena de televisión se cuentan los atractivos de esta zona de Aragón, a la que llaman «la Toscana aragonesa». «Desconocido, pequeño, pero a la vez paradisíaco – la definen-. Así es el pequeño pueblo de Matarraña, en Aragón que se ha convertido en el destino preferido este verano. Sus vecinos y empresarios han hecho lo imposible para adaptarse a las medidas de seguridad por el coronavirus y los turistas lo han agradecido».

Sobre las confusiones en la geografía aragonesa, el mes pasado el Colegio y la Asociación de Periodistas de Aragón ya pidió «rigor» a los medios de comunicación nacionales ante algunos fallos geográficos que se cometieron en varias informaciones de los rebrotes de la covid-19.