Menos del 50% de los afectados por la sharka han pedido ayudas

Del millón de euros que la Consejería de Agricultura ha convocado para la reposición de plantaciones de melocotoneros en el marco de modernización de las explotaciones agrarias dirigidos a los afectados por el sharka,-principalmente en Mazaleón pero también en Maella-, se ha adjudicado «menos de la mitad». Así lo explicó el pasado viernes el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, en las Cortes de Aragón, ante la pregunta efectuada por el diputado del PP Ramón Celma, en sesión plenaria.

Olona explicó que a pesar de que la convocatoria se dio en condiciones «extraordinariamente favorables», ha tenido poco éxito e insistió en que no se puede subvencionar más del 60% «por ley», ante las críticas del Partido Popular que tachó la actuación del Gobierno autonómico de «insuficiente e insensible». «En Mazaleón ya están emigrando, en los próximos 10 años no van a recoger nada de la agricultura. De los 500 habitantes de Mazaleón 100 son socios de la cooperativa» resaltó Celma. En condiciones normales algunos productores llegaban a contratar a más de 40 trabajadores en campaña, detalló.

La crisis ha supuesto arrancar 146 hectáreas de melocotoneros en este municipio, el más afectado, por lo que el Gobierno de Aragón convocó un total de 3 millones de euros en ayudas: casi dos millones en indemnizaciones y otro millón para la reposición de plantaciones, esta última con subvención máxima del 60%. «Es lo máximo. No me voy a comprometer a lo que legalmente no se puede hacer», destacaba Olona, quién explicó que al plantear las indemnizaciones se hizo una orden de utilidad pública, algo que «desde la Cooperativa se pidió anular» llegando incluso a los tribunales. «Si nos anulan esa orden no solo no podremos pagar, sino que tendremos que pedir la devolución de los que hemos pagado», advirtió Olona.

«Ha habido respeto»

Ante las acusaciones del Partido Popular el consejero de Agricultura defendió que en la gestión de la crisis del sharka no hubo insensibilidad, sino «respeto para no crear expectativas sobre soluciones imposibles». Tal como explicó la convocatoria extraordinaria de un millón de euros está regulada por ley, concretamente por el artículo 15 de la Ley de Sanidad Vegetal. «Las cuantías están reguladas y las subvenciones para inversiones no se pueden subvencionar al 100% ya que es ilegal», destacó Olona.

Celma quiso poner encima de la mesa medidas, más allá de lo «puramete burocrático y administrativo». Recordó que el Partido Popular propuso una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se diesen indemnizaciones. «¿Qué más van a hacer?», preguntaba el diputado autonómico, pensando sobre todo en los jóvenes agricultores que han hecho un proyecto de incorporación, «que ahora no se puede llevar a cabo». «Hay vidas humanas, agricultores que no tienen otro modo de vida. Estamos hablando de un pueblo en el que se está produciendo un acto de insensibilidad política», denunció Celma.