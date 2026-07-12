México y Aragón estrechan lazos en el Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda ya en marcha tras un arranque de homenajes

El Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda ya avanza imparable tras la inauguración la noche de este sábado de su vigésima primera edición. Lo hizo rindiendo homenaje a Iván Trujillo, actual director de TV-UNAM, por una vida consagrada al cine y a la construcción de puentes culturales entre Iberoamérica y el mundo, así como a la Cineteca Nacional de México, referente imprescindible en la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico, representada por su directora, Marina Stavenhagen.

El Castillo de Calanda fue el escenario en que el programa 'No es un día cualquiera', de Radio Nacional de España también fue reconocido con un Ángel exterminador, la figura emblemática de los homenajes del festival, por dar voz a los invitados y actividades de la cita cinematográfica. La periodista Pepa Fernández al frente del programa, recogió el galardón.

“He descubierto algo que me gusta mucho de este festival, no es la primera vez que vengo a Calanda, y he entendido claramente la importancia que tienen las proyecciones y que los discursos deben ser breves, pero sí quiero señalar que un cúmulo de situaciones que se fueron concatenando y que parten de mi amistad con Chema Prado, quien fue director de la Filmoteca española, han hecho posible que ‘Los olvidados’, de Luis Buñuel haya sido declarada Memoria del Mundo Universal por la UNESCO”, señaló Iván Trujillo.

Trujillo, quien fue director general de la Filmoteca de la UNAM y también presidente de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), resaltó que gracias también a todas esas situaciones y a la colaboración de archivos fílmicos “Buñuel está muy bien preservado tanto en México como en España”.

Por su parte, Marina Stavenhagen manifestó estar muy honrada y emocionada por recibir el reconocimiento y manifestó que “la relación entre México y España es de muchos años, pero el vínculo entre el cine de los dos países es muy importante y también de muchos años; hemos pasado por distintas etapas, de inspiración, de adaptaciones, de viajes de profesionales de cada país al otro y hay que decir que la etapa mexicana de Luis Buñuel es sin duda muy importante, inspiradora, fructífera y estamos muy orgullosos de esas películas en las que México tuvo que ver, un país un tanto surrealista del que se inspiró el calandino”.

Agregó que es un México tan complejo, tan interesante, tan vivo, que ha inspirado a otros cineastas como Lluís Miñarro, que presentó 'Emergency Exit' en el festival. “Estoy muy emocionada, para Cineteca Nacional este es un reconocimiento muy importante, porque no solo resguarda muchísimas de las películas del patrimonio fílmico de nuestro país, sino que cuida mucho de los títulos de Buñuel en sus acervos y ha participado activamente de la digitalización primero de varias de sus películas y la restauración de otras”, apuntó.

Recientemente, la Cineteca Nacional de México ha concluido, con el Museo Nacional de Cine de Turín, en Italia, la restauración de 'La ilusión viaja en tranvía' que va a presentarse en algunas semanas en la Mostra de Cine en Venecia, así que “Buñuel sigue dando de qué hablar y estamos muy orgullosos de ser parte de eso”.

Cabe destacar que la semana arranca este lunes con el tercer encuentro México-Aragón. La cita es de las más fructíferas que plantea el festival y se llevará a cabo en el CBC por la mañana antes de proseguir con más proyecciones de cortos y películas.

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, subrayó que cada año que suma el Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda es muy especial y la población se siente muy orgullosa de tener un evento de esta índole. Recordó a Rafael Buñuel hijo del gran genio calandino, quien falleció hace unos meses y a Ignasi Camós, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y firme defensor de la cultura cinematográfica, quien también falleció, habiendo estado en Calanda el año pasado. También tuvo un recuerdo para las víctimas del incendio de Almería.

En la jornada inicial en Calanda, se presentó por la tarde el largometraje 'Emergency Exit', de Lluís Miñarro, la última película de la reconocida actriz Marisa Paredes, antes de su fallecimiento. El reconocido director y productor de cine independiente expresó estar muy feliz de la repercusión que ha tenido el filme en festivales y en unos días más competirá en el Festival de Cine de Guanajuato.

“Esta película juega un poco al estilo de ‘El ángel exterminador’, es algo diferente porque aquí los personajes están encerrados en un autobús y no en una casa en México; aquí hay sueño, hay realidad, habla del más allá, de confusión entre sueño y muerte y eso está muy presente en la obra de Buñuel y de entender la vida”, y sostuvo que 'Emergency Exit' se podría haber rodado en México, un país con una cercanía a la iconografía de las máscaras y con una visión particular del Día de los Muertos.

Es 'Emergency Exit', junto con 'Memoria de los olvidados', de Javier Espada, que inauguró las proyecciones en el Castillo de Calanda y 'Siempre es invierno', de David Trueba, las tres películas que se presentarán en el certamen que incluyen escenas rodadas en la localidad que vio nacer a Luis Buñuel.

El BCIFF está organizado por el Ayuntamiento de Calanda y Tolocha Producciones, y cuenta con financiación del ICAA, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel, Comarca del Bajo Aragón, Banco Santander y el apoyo de Aragón TV y Canal 22 de México.

Previa en Torrecilla de Alcañiz

El Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda ha llegado este año a su vigésimo primer aniversario ampliando territorio y sumando a Torrecilla de Alcañiz, en la comarca del Bajo Aragón, como una nueva sede de sus actividades. En la jornada previa a la inauguración del sábado en Calanda, Torrecilla de Alcañiz acogió una emisión especial de Radio La Comarca con invitados destacados del festival y ha proyectado el documental mexicano “Armonía comunitaria”, de Ollín Buendía, un filme que transporta al espectador a la comunidad nahuablante de Matlaluca, en la sierra norte de Puebla, en la que niñas, niños y jóvenes encuentran en la música una herramienta de expresión y crecimiento.

En un video acompañado de varias jóvenes de esta comunidad mexicana, el cineasta agradeció la oportunidad de mostrar esta historia “con mucho corazón y con mucho amor” y resaltó que en Matlaluca se habla el náhuatl, una de las 68 lenguas que hay en México. Las chicas destacaron, dándose el micrófono una a una que “la música es vida y nos agrada a pesar de nuestras diferencias”.

Este viernes, en la jornada previa a la inauguración oficial del Certamen, los alcaldes de Calanda y de Torrecilla de Alcañiz, Alberto Herrero y José Miguel Celma, destacaron la importancia de establecer sinergias entre las poblaciones aragonesas para seguir difundiendo la obra de Luis Buñuel y crear proyectos comunes en torno a este calandino y el cine.

En una emisión especial de Radio La Comarca, Alberto Herrero destacó que “cada edición del festival es mejor que la anterior, y es muy importante para nosotros que nuestra localidad tenga una ventana al otro lado del charco”, gracias a la relación que se ha creado con México y especialmente con el Canal 22.

Por su parte, José Miguel Celma, ha puesto en valor que Torrecilla de Alcañiz, una población con aproximadamente 450 habitantes, desarrolla desde el 1 de marzo pasado, el primer programa experiencial a nivel nacional de producción audiovisual, en el que durante un año diez alumnos-trabajadores recibirán el salario mínimo interprofesional mientras se forman para obtener el certificado de profesionalidad de asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales.

“Estamos muy orgullosos con esta experiencia, y es importante para nosotros vincularla al Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda”, dijo. En ese marco, los productores mexicanos Enrique Ramírez Santillán y Mariana Garrido, estarán la próxima semana con los alumnos para presentar su serie documental 'Sabores de libertad', que se estrenará en Europa de la mano del certamen y en la que Personas Privadas de la Libertad cocinan recuerdos, sueños y nuevas oportunidades junto a chefs galardonados, para luego abrir un diálogo.