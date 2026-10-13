Herida leve una mujer tras ser atropellada en el paso de peatones frente a la Policía Local de Alcañiz

Una mujer ha sido atropellada en Alcañiz este martes por la mañana mientras cruzaba un paso de peatones en la ronda Caspe, frente a la comisaría de la Policía Local. El conductor del vehículo, que circulaba despacio, no ha visto a la mujer mientras cruzaba. Según la información facilitada, el sol lo habría deslumbrado.

La mujer ha sido trasladada en ambulancia al Hospital de Alcañiz por un dolor leve en la pierna. El accidente se ha producido sobre las 10.30 y ha obligado a cerrar la vía al tráfico durante unos minutos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios sanitarios.