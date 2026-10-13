La poblana Cristina Vidal, segundo premio de canto en Zaragoza: «No me imagino la vida sin jota»

Cristina Vidal Gimeno ha vuelto a dejar el pabellón bien alto en el CXL Certamen Oficial de Jota Aragonesa de Zaragoza. La cantadora de La Puebla de Híjar partía con el segundo premio ordinario en Canto Femenino conseguido en 2025, una cita en la que se coronó Lucía Claver, amiga y compañera. Mantener el puesto y tratar de superarlo este fin de semana le hizo salir "con muchas ganas". Aunque también supuso una presión añadida, revalidarlo significa que el año que viene todavía habrá más motivación para participar. "Voy a ir con mucha más fuerza, muchas ganas y con la intención de hacerlo lo mejor posible, que al final es con lo que te quedas", valora.

La voz de Cristina es la voz de los momentos importantes de La Puebla de Híjar. Es la que corta la respiración cada Sábado Santo en la procesión del Pregón acompañada del tambor y bombo; y es la narradora del audiovisual sobre la Tamborada Nacional que acogió la localidad esta primavera. Es la primera que sale de ronda en su pueblo y en los vecinos, y también se sube en los escenarios de las fiestas de donde toque. Aunque Zaragoza es donde pasa más tiempo por cuestión de estudios y trabajo, su casa es La Puebla de Híjar, donde empezó a cantar siendo muy niña.

Comenzó con tres años, "como una extraescolar más del pueblo". En casa pronto vieron que aquello no era una mera afición, y sus padres posibilitaron que siguiera aprendiendo y ensayando. "Mi vinculación con la jota es muy especial, es mi vida a día de hoy. Es una forma de expresarme y de sentir y no me imaginaría mi día a día sin la jota", se sincera.

Final del Certamen de Jota de Zaragoza 2026, con segundo premio ordinario en canto a la poblana Cristina Vidal, a la izquierda de azul. / Ayto. Zaragoza

La presente edición del certamen ha contado con más presencia bajoaragonesa en las finales. Se trata de Pedro Campanales Anghel, de Fabara; Jorge Sánchez 'Campanetas', de Alcañiz; Marc Pardo 'Chaparro', de Valdealgorfa; y Maximiliano Miravall, de Maella y segundo premio ordinario en canto masculino la pasada edición.

Palmarés del CXL Certamen Oficial de Jota Aragonesa

Premios extraordinarios

Cantadora: Ángela Aured Sánchez.

Cantador: Antonio Clos Andrés.

Pareja de baile: Paula Allueva Láinez y David Pérez Herrer.

Premios ordinarios de canto

Primer premio de cantadoras: Paquita Urbano Palazón.

Segundo premio de cantadoras: Cristina Vidal Gimeno.

Primer premio de cantadores: Guillermo Olivares Alcaide.

Segundo premio de cantadores: Guillermo Lucea Herrero.

Premios ordinarios de baile

Primer premio: Marta Biel Soriano y Miguel Tomás Romero.

Segundo premio: Alejandra Ezpeleta Castilla y Hugo Vijuesca Beltrán.