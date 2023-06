Miguel Ángel Muñoz: «Ser piloto te pone el corazón a mil. Era una experiencia que quería probar»

¿Cómo valoras la experiencia en Alcañiz?

No puedo estar más contento porque hemos hecho P1 y P2 en la categoría por equipos. Llevo muy poquito en esto y es la primera vez de mi vida que me subo al podio. No puedo estar más feliz. Me ha gustado mucho competir en este circuito de Motorland Aragón por primera vez con el equipo PRM. La experiencia ha sido maravillosa. Cómo digo para mi todo esto es nuevo, solo había competido en el circuito de Navarra y en el de Montmeló. Esta ha sido mi tercera competición en un circuito tan top y he tenido la suerte de cosechar mi primer pódium. Desde PRM estamos trabajando muy duro.

¿Cómo te llega la oportunidad de adentrarte en la competición del motor?

De la mano de Javier Serrano y César Moreno, de la escudería PRM. Hicimos una quedada en un circuito de karting y vieron que iba muy rápido. Es más, quedé delante de uno de ellos y me propusieron venir a probar el coche de la escudería. A raíz de ello, se nos ocurrió competir en la Copa Racer y además documentarlo con Paciencia Films. Mostramos como, desde 0, un actor y director se convierte en piloto de carreras. Está siendo de las experiencias más emocionantes de mi vida. Cada año me pongo un reto personal más allá de lo profesional y esta vez ha sido ser piloto de carreras. Estoy feliz y la evolución es ascendente lo cual me entusiasma.

Cuando uno siente la adrenalina de un coche de carreras ya no quiere hacer otra cosa…

Efectivamente. De hecho, hace dos meses que me hice piloto y entreno con el kart todas las semanas. Esta adrenalina no es comparable con ninguna otra cosa y creo que esto va para largo.

¿Qué sensaciones estás teniendo en esta competición?

Este fin de semana es muy peculiar porque estamos compitiendo coches muy distintos en prestaciones. Son carreras de adelantamientos continuos, con 32 coches en parrilla. Hay algún GT que te pasa y que te quita las pegatinas. Todo el rato tienes que estar pendiente de tu trazada y de las demás. Hay que intuir que van a hacer y cómo van a responder. Está siendo emocionante y estoy aprendiendo muchísimo.

¿Qué es lo que más te gusta del circuito de Motorland?

Sinceramente me parece el más divertido de los tres que he probado. Y ya no solo por el Sacacorchos sino por la contrarrecta. Entras en curva a 60 km/h después de alcanzar una velocidad máxima. Da mucha impresión porque pasas por curva apoyando solo una rueda, pero cuando lo consigues te sientes muy poderoso. Me encanta el circuito.

¿Qué piensas a final de esa recta?

Estás muy concentrado. El corazón se te pone a mil. Si vas solo únicamente miras donde tienes que frenar, pero si vas acompañado debates si el adelantamiento vale la pena.

De actor a director y ahora a piloto. Es muy polivalente…

Hago lo que puedo. La vida es para disfrutarla al máximo. Llevo como actor toda la vida y desde hace un par de años me pasé al otro lado de la cámara. Pero la vida no es solo actuar y dirigir, sino que hay muchas cosas muy divertidas que no me quiero perder y ser piloto de carreras era una de ellas.

¿Algún otro proyecto que esté desarrollando en este momento?