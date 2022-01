Miguel Caballú presenta ‘Enmimisma-dos’, el segundo volumen de «sus tertulias»

El reconocido auditor, escritor y periodista caspolino Miguel Caballú ha publicado recientemente ‘Enmimisma-dos: tertulias a propósito de cualquier cosa’, el segundo volumen de ‘Enmimismado: 400 tertulias conmigo mismo (y contigo si te apetece)’, que el autor dio a conocer en la primavera de 2021. Según él mismo, este segundo libro -de naturaleza similar a su predecesor- está hecho para leer “en cualquier sitio, a cualquier hora, y sin prisa alguna”.

A lo largo de sus páginas, ‘Enmimisma-dos: tertulias a propósito de cualquier cosa’, recoge las opiniones personales y las reflexiones más profundas del autor en infinidad de temas que rodean el día a día de cualquier persona. Además, lo hace de una forma muy particular, a través de pequeños capítulos de no más de 200 palabras. “Son por decirlo de alguna manera capitulillos, aunque a mí me gusta llamarlos texticulillos, con equis, claro. Únicamente es necesario dedicarle un minuto para leerlo, dos para pensarlo y tres a ponerme a parir. Así te lo digo”, asegura Caballú.

En cuanto el origen de esta saga de libros, la cual sigue abierto a continuar en un futuro, el caspolino explica que está en su afinidad con el diálogo y las tertulias con la gente. “Creo que la palabra es el mayor valor del hombre. Soy muy aficionado a las tertulias con la gente. Durante la pandemia las perdí y eso me llevó a desarrollar Ensimisma-dos”, completa el autor.

Una trayectoria inigualable

Miguel Caballú Albiac nació en Caspe en 1941, y es un conocido auditor, censor de jurado de cuentas, API, técnico de empresas turísticas, escritor y periodista, entre otros. Además ejerce de vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis 1996-2008, es presidente de Honor del SIPA (Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón), vicepresidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía, presidente de Honor Centro Estudios Bajo Aragón (Institución Fernando el Católico), director de la Revista Aragón, turístico y monumental, Premio BUHO de la Asociación de Amigos del Libro Biblioteca de Aragón, y cuenta con la Placa al Mérito Turístico de Aragón del Gobierno de Aragón como escritor de turismo, y la Medalla al Mérito Turístico de la Diputación General de Aragón.