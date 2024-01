Miguel Gascón: «La carretera nos trajo a Monroyo y aquí decidimos iniciar nuestro proyecto de vida»

¿Cuáles son sus aficiones?

Cuando tengo un rato libre me gusta hacer senderismo y siempre que puedo me escapo a hacer por aquí alguna ruta. Si ya tenemos más tiempo también nos gusta ir, al menos, dos veces al año, a los Pirineos. Y por lo demás me gusta mucho la vida de pueblo ya que muchas veces cuando escasea el tiempo por el trabajo, los desplazamientos y otras obligaciones no puedes disfrutar del lugar en el que vives, pero yo intento disfrutarlo al máximo. Me gusta pasear, tomar un café en el bar por la mañana e ir al gimnasio. Intento ir dos días a la semana porque me despeja mucho la mente. El folklore es otra de mis pasiones. Allí donde he ido por trabajo me he implicado en las asociaciones musicales. Toco la guitarra, la gaita aragonesa y la jota es una de mis pasiones, mi padre es un gran aficionado a la jota y de ahí me viene la afición. Aunque ahora lo tengo abandonado pero lo quiero retomar. En Elche me hice del Centro Aragonés. También nos gusta hacer algún viaje fuera del país.