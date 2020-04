Miguel Tena: «Es un buen momento para entender a esas personas con movilidad reducida que están siempre encerradas en casa»

¿Cómo están llevando la crisis sanitaria y el confinamiento desde la Asociación?

Lo llevamos como se puede. Desde nuestra Asociación hemos decidido en estos momentos difíciles ofrecer una serie de servicios para ayudar a nuestros usuarios y por supuesto a todas las personas vulnerables que lo necesiten. Se trata de la compra a domicilio y del teléfono de atención psicológica. Estos servicios están dirigidos a la población considerada de riesgo debido a edad (mayores de 65 años), discapacidad o dependencia, que no dispongan de una red de apoyo social o familiar que les pueda hacer las compras. En el primer caso trabajamos para personas de la localidad de Caspe, en el segundo, atendemos a toda la población del territorio.

¿Cuáles son los principales problemas que están teniendo las personas con discapacidad con este encierro?

¿Qué consejos les dais a vuestros usuarios para pasar mejor estos días de aislamiento?

Lo que siempre recomendamos es que lleven una rutina diaria como hacían antes de toda esta crisis. Que no pierdan la conexión con la realidad ni con el entorno. Por ello, nuestros programas de inclusión continúan vía telemática. Tenemos grupos de whatsapp donde nuestros compañeros animan a los usuarios a realizar actividades y ejercicios diarios que están funcionando muy bien. También que disfruten con actividades individuales como la lectura, escuchar la radio… y en grupo por supuesto. No son beneficiosas las redes sociales ni la televisión en gran cantidad. Que no hagan caso de bulos ni de falsas informaciones porque lo único que provocan es miedo innecesario.