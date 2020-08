Mirambel busca ampliar la cesión del Convento de las Monjas Agustinas

El Ayuntamiento de Mirambel ha solicitado una ampliación de la cesión de uso del Convento de las Agustinas, uno de los principales valores históricos, culturales y turísticos de esta localidad del Maestrazgo. En estos momentos se habría agotado un tercio de la cesión, que es de 30 años por parte de la Orden de las Monjas Agustinas y la Diócesis de Teruel, propietarios del inmueble. No obstante la alcaldesa de Mirambel, Mari Carmen Soler, señala que sería interesante trabajar más a largo plazo para emprender acciones de reacondicionamiento y mejora que permitan revalorizar este espacio, que es además una de las fuentes de ingresos para la localidad a través de su explotación turística.

Entre los objetivos estarían, por ejemplo, restaurar una serie de pinturas del propio convento. «Creemos que es muy importante, y así lo hemos trasladado a las Agustinas, porque el pueblo no puede llevar a cabo actuaciones diversas en las grisallas y en esas pinturas que hemos descubierto que faltan todavía por tratar en las celdas y en el pasillo central. El Ayuntamiento no tiene dinero y no podemos optar a diferentes subvenciones, como la del 1,5% cultural, si no es un edificio propio o con una cesión de uso de al menos 50 años», lamentó Soler.

Desde el consistorio ya se han puesto en contacto con la Orden y se encuentran a la espera de una respuesta, no obstante son optimistas, ya que esta es una pieza clave para el desarrollo turístico de Mirambel.

El convento, que data de 1564 y puede visitarse poniéndose en contacto con la Oficina de Turismo, supone uno de los principales atractivos de la zona. Actúa, además, de puerta de entrada a esta villa, que forma parte de la Asociación de Pueblos Bonitos de España. «El Portal de las Monjas y el convento en sí son las joyas de la población. La gente queda encantada tras la visita, en la que se conoce cómo vivían las monjas de clausura en este edificio. Impresiona estar dentro pero queremos darle una vuelta y dinamizar este enclave. Es uno de los proyectos que puede ser muy interesantes a corto plazo», explicó Soler.

Visitas teatralizadas

El convento se reabrió al público en 2016 gracias a una ayuda del FITE, que permitió instalar en los bajos del edificio la Oficina de Turismo municipal y también el Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico del Maestrazgo. En total se habrían invertido a lo largo de los últimos años unos 250.000 euros en este edificio singular, según cálculos de la propia alcaldesa.

Esta misma semana, desde el servicio turístico se han puesto en marcha visitas teatralizadas para explicar y revivir la historia de Mirambel. Una iniciativa para «reinventarse» y darle un toque distintivo a esta experiencia. Uno de los personajes que hará de guía es precisamente Pio Baroja, autor de ‘La venta de Mirambel’, que recoge historias y leyendas que el escritor de la generación del 98 conoció durante su estancia en esta localidad del Maestrazgo.