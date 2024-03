Mirambel podría quedarse sin internet desde el 19 de abril por carecer de fibra

Algunos avances en telecomunicaciones no son tan avance para pequeños municipios. La conexión de internet dejará de transmitirse por cable y pasará a ser totalmente por fibra en un mes, previsiblemente el 19 de abril. Se trata del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (UNICO) del Gobierno de España, el que busca alcanzar cobertura de banda ancha para el 100% de la población en 2025. Sin embargo, con ello, dos municipios de la provincia de Teruel no podrán adaptarse al cambio y la conexión a este servicio básico está en el aire.

Es el caso de Mirambel, en el Maestrazgo, localidad que por el momento no puede acometer las obras necesarias al no ser atractiva para ninguna empresa. La villa está declarada Conjunto Histórico-Artístico, lo que obliga a que todo el cableado esté soterrado. Ello hace que la obra sea más costosa, por lo que puede no ser rentable económicamente para las empresas. «Estamos preocupados porque puede haber un apagón y quedarnos fuera. Quien teletrabaja o cualquier vecino se va a ver afectado», denuncia la alcaldesa Mari Carmen Soler.

En el mundo rural debemos tener las mismas condiciones, el internet ahora mismo es imprescindible y es una merma de los servicios Mari Carmen Soler. Alcaldesa de Mirambel

Serán los propios técnicos quienes den alternativas en el caso de no poder poner el cableado. Por el momento, la solución que les dan es instalar una red 4G o 5G por satélite, en lo que no confían que funcione por la mala conexión actual. «No va a tener la misma potencia, las paredes gruesas de las casas complican la conexión y ya vemos la mala calidad del actual servicio», explica Soler.

A corto plazo, esperan que haya una demora para la implementación del cambio y se den los dos tipos de conexiones a la vez por un tiempo. Aunque saben que no será ninguna solución para frenar lo que tachan de «brecha digital rural».

Llamada a las administraciones

Desde el Ayuntamiento siguen esperando una respuesta del Gobierno de Aragón que de una alternativa para no dejar atrás a ningún vecino. También, por medio de la Comarca del Maestrazgo, se han puesto en contacto con la Diputación Provincial de Teruel. «La legislatura pasada veíamos en la DPT una intención por ayudarnos, ahora no hemos tenido contestación. Pedimos que las administraciones se comprometan a que todos los municipios que nos quedemos fuera tengamos un sistema para tener fibra», recalca la alcaldesa.

Con la cuenta atrás activada, confían en solucionar la situación. Aunque por el momento, y con años de retraso en infraestructuras y comunicaciones, el 5G no ha llegado al municipio y la cobertura móvil es débil y limitada prácticamente a una única compañía, lo que reduce el abanico de opciones a la hora de contratar una tarifa, perdiendo muchas veces la opción de elegir. «Todos en el mundo rural debemos tener las mismas condiciones, es una merma de los servicios y el internet ahora mismo es imprescindible», concluye Soler.