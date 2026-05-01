Mohamed Boutmazguine, un récord sin premio en la 10K de Alcañiz

Esta vez no fue el ganador de las últimas dos ediciones, Jaime Escriche, ni tampoco el corredor local Mikel García Escocia quienes rompieron el poliéster ligero al cruzar la meta. Para sorpresa de todos, Mohamed Boutmazguine (Marruecos, 1998) se alzó con el triunfo en esta 18ª edición de la carrera 10K de Alcañiz con un tiempo récord de 30 minutos y 41 segundos. Una marca que le permitió llevarse la primera posición, pero no el premio.

Boutmazguine no pudo optar a la recompensa económica de 150 euros. Esta situación ocurre debido a que se trata de una prueba autonómica aragonesa, por lo que los atletas que pueden optar a los premios económicos son aquellos que tienen licencia con la Federación Aragonesa de Atletismo y que pueden demostrar su residencia en dicha comunidad autónoma. En el caso de los atletas extranjeros, estos deben disponer de licencia FAA. Sin embargo, Mohamed ni siquiera tiene la documentación en regla y solo ha podido disfrutar del también valorado aceite de la marca Reales Almazaras de Alcañiz. Esta edición se premiaba la mitad del peso, 35 litros en su caso.

«Mohamed es un atleta marroquí de élite. Le dieron permiso para competir en Francia, pero allí se enamoró de una chica de Castellón y desde hace cuatro meses está en España», ha explicado Vicente Pallarés Santamaría, amigo y, según el propio Boutmazguine, quien apenas habla español, su manager. «Quiere competir a nivel de federación, pero como todavía no tiene el permiso de residencia tiene que competir en carreras populares», ha señalado.

Antes de Alcañiz, Mohamed ha disputado la media maratón de Elche, donde compitió de tú a tú con el campeón de España, en Riba-roja de Túria o en los 10 kilómetros de Castellón, donde pulverizó el reloj con una marca de 29’30».

El alcañizano Mikel García siempre presente en el podio

La jornada ha transcurrido sin incidentes en una soleada mañana que ha reunido a alrededor de 500 personas entre corredores, familiares, amigos, organizadores y autoridades. La primera prueba, la carrera 10K que este año cumplía la mayoría de edad, contó con 291 participantes, entre los cuales se encontraba Mikel García. El corredor local cruzó la línea de meta en segundo lugar a tan solo 57 segundos de Mohamed. El podio lo ha completado Roberto Martín del club Running de Zaragoza.

En categoría femenina, los tres peldaños del podio se han teñido de amarillo. El club Alcampo Scorpio 71 ha copado las tres posiciones con Greta Guerrero, con una marca de 38'38", Isabel Linares y Paloma Aznar, quienes prácticamente entraron con un segundo de distancia de la vencedora. "Los primeros cinco kilómetros han sido duros, pero las condiciones han acompañado y se ha podido ganar", ha declarado Guerrero tras conseguir la mitad de su peso en aceite. La corredora zaragozana se llevó 30 litros.

En la categoría Master A, en la cual participaban atletas de 35 a 44 años, los ganadores han sido Óscar Celma en categoría masculina, con un tiempo de 36 minutos y un segundo, y Zara Bueno en la femenina, con un corte de 46 minutos y 46 segundos. En la categoría Master B, donde se encuadra a los corredores de 45 a 54 años, los vencedores han sido David Ariño y Carmen Cantero, con un tiempo de 36'32" y 43'29" respectivamente.

En la última categoría, la Master C, donde participan personas mayores de 55 años, la victoria se la ha llevado Isabel Morote y Raúl Carreras, con un tiempo de 50'45" y 37'10". Por su parte, además del alcañizano Mikel García, quien ha terminado segundo en la general, otros bajoaragoneses también han destacado. En la categoría femenina, la local Laura Claveria, del Club Tragamillas, fue la mejor con un tiempo de 39 minutos y 22 segundos. Mientras que en categoría masculina, Max Travers siguió la estela de García con un tiempo de 34'22".

Una carrera siempre solidaria

La parte más emotiva la puso la tradicional carrera solidaria 1K, la cual tenía una gran acogida con 106 corredores de todas las edades. Padres, abuelos, grupos de amigos o incluso, personas con discapacidad. Esta fiesta del deporte le ha abierto las puertas a todo aquel que quisiera participar. «Estamos encantados con el recibimiento de las asociaciones de Alcañiz y del Matarraña. Han participado 106 corredores y las familias han donado mucho», ha valorado Carlos Ollés, representante de la Asociación de Autismo del Bajo Aragón-Matarraña B.A.M. a quienes han ido destinada la recaudación de la carrera.

La Asociación de Autismo del Bajo Aragón-Matarraña B.A.M. durante la jornada en La Estanca / Jesús Burgos

Durante la mañana, alrededor de 500 personas se han reunido en el Camping La Estanca en una primveral y familiar jornada. En total, casi 400 corredores participaron en las dos pruebas disputadas, una cifra que comienza a estar muy cerca de las conseguidas en el antiguo trayecto donde solo la 10K logró albergar 330 corredores. "Aspiramos a superar esa cifra si seguimos haciendo una carrera de corredores para corredores», ha explicado Luis Lizana, quien ha valorado muy positivamente toda la jornada en el Sportcenter de La Estanca.