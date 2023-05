Más de 200 participantes en la 10K de Alcañiz

A sus 80 años el andorrano Miguel Gimeno ha sido de largo el participante más veterano de la 10K de Alcañiz y también de los más queridos. La organización, el club Tragamillas, le reservó el dorsal con el número 1, y llegó a meta con la charanga detrás y entre los aplausos del público. Una vez terminó no paró de recibir felicitaciones e incluso peticiones de fotografías de otros corredores. No fue para menos. Terminó la prueba con un tiempo de una hora y 34 minutos, cuatro minutos más de lo que se había marcado y mantuvo que, mientras pueda, seguirá regresando a la prueba, en la que corre desde 2012. Antes fue ciclista y ahora para prepararse para el atletismo entrena un día sí y otro no. «Por mi edad necesito 24 horas para descansar y nunca dejo que pasen tres días sin entrenar. Depende del día hago como mínimo una hora de ejercicio», precisa Miguel.

Miguel Giménez recibió aceite DOP Bajo Aragón por ser el más mayor de la prueba / L. Castel

El andorrano fue este lunes una de las estrellas de la 10K de Alcañiz, que cumplió 15 años, los dos últimos en la Estanca. La participación fue de 204 corredores. El ganador en la categoría absoluta masculina fue Luis Agustín, que se llevó, a parte del premio en metálico, 68 litros de aceite de Denominación de Origen Bajo Aragón hasta Sarrión. «Venía a Alcañiz a ganar pero tenía un duro rival, el compañero que ha quedado segundo. No me lo ha puesto nada fácil y no me he podido relajar ni un segundo porque me giraba y lo veía cerca», precisó Agustín, quien ya estuvo en Alcañiz el año en que la 10K fue Campeonato de España. El de Sarrión hizo un tiempo de 31.50 y le siguieron en la clasificación Abdeslam el Ouahabi del Club Trail Albacete y Nahum Calacei de Zuera. El 4º y 5º clasificados fueron dos alcañizanos, Mikel García y Guillermo Meseguer. El podio de los locales lo completaron Dani Ejarque, Carlos Jávega y Pedro José Zapater.

En cuanto a las chicas, la primera en entrar a la meta fue la zaragozana Isabel Linares del Alcampo-Scorpio71con un tiempo de 39.05. «Me he encontrado muy bien a pesar del viento y las sensaciones han sido buenas. Me ha sorprendido el paisaje, ya conocía el casco urbano de Alcañiz pero no la Estanca. Es preciosa», explicó Linares, quien se marchó a Zaragoza con 47 litros de aceite. El segundo puesto fue para Raquel Miró, del Adas Cupa; y el tercero para Paula Jiménez, también del Alcampo-Scorpio71. La cuarta clasificada fue la primera local, Laura Clavería y la quinta la hijarana Esther Serrano. Respecto al podio de las locales, a Clavería le siguieron Alina Echim, María Margelí, Ana Herrera y Paula Clemente.

En la clasificación masculina por equipos, el ganador fue el Atletismo Zuera, el segundo, el Alcorisa Team Runner y el tercero, Los Magníficos. Por su parte, Mujeres que Corren, Amarillo Team y Runner Turtles fueron los tres primeros equipos femeninos.

Más público

La carrera solidaria y la entrega de trofeos pusieron el broche final a la jornada, de la que el club Tragamillas hizo un balance muy positivo. «Ha respetado el aire, que es lo que nos daba un poco de miedo, aunque con un poco menos habría corrido los atletas más cómodos; y también las temperaturas. Con la primera previsión de calor mandamos un mail avisando de que a lo mejor adelantábamos media hora la carrera pero al final hemos podido mantener la hora de salida. Estamos muy contentos», afirmó el presidente del Tragamillas, Luis Lizana, quien destacó además que en esta segunda edición en la Estanca se incrementó el público.