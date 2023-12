Mohito: «Rodar con Luis Tosar me hizo sentir como el canterano que debuta y juega con Messi»

Eres actor e influencer, pero también podemos decir que eres alcañizano de toda la vida.

Ahora vienes de rodar con Luis Tosar la mini serie ‘La ley del Mar’ para TVE…

Sí, pf… Luis Tosar es la bomba. Me llevé muy bien con él en el rodaje y es una buenísima persona, además de muy profesional. Era un ídolo y rodar con él ha sido un sueño. Al llegar al rodaje fue una sorpresa encontrarme con todos los actores que iba a trabajar.

¿Cómo es este sector?

Siendo realista… Es incierto. No sabes si el día de mañana vas a tener trabajo. Por su parte, las redes sociales son golpes de suerte. Por eso, a parte de todo esto, yo estoy moviéndome y desarrollando otros proyectos más variados. No puedo quedarme fijo.

Háblanos del comienzo de esta locura. Fue en 2020.

Sí, en ese momento estaba trabajando de camarero y me dijeron de descargar TikTok. De primeras me dio pereza, pero al final lo descargué y al final tratamos de hacer un baile gracioso. Desde esa noche a ahora mi vida ha cambiado. Ha sido un cambio de 180º.

Un baile desde La Estanca que llegó hasta Shakira.

¿Y de ahí como fue la transformación hasta ser actor?

Ha habido muchos cambios en mi vida en estos años. Al principio fue un golpe de suerte en las redes sociales con ese baile que me inventé con Unai Liarte, también de Alcañiz, y que dio la vuelta al mundo. Salió redondo y tuvimos la oportunidad de entrar de figurantes en el rodaje de ‘Bienvenidos al Edén’ que se rodó en Cretas. Una vez dentro de este mundo nos gustó mucho y decidimos irnos a Valencia a estudiar interpretación. A partir de ahí fui haciendo castings e hice un papel pequeño en ‘Servir y Proteger’ y ya surgió la posibilidad de tomar parte de ‘La ley del mar’ en TVE. Ahora acabamos de sacar la premiere. También estoy con el rodaje de otro proyecto distinto.

¿Cómo se gestiona toda esta fama? Tienes 250.000 seguidores en TikTok y más de 20.000 en Instagram…

Si verdaderamente no tienes una madurez es un peligro. Yo en su momento no la tenía y la fui adquiriendo. Este mundo parece muy bonito desde fuera, pero como en todo hay parásitos, mentiras y estafas. Tienes que estar preparado emocionalmente para los mensajes de odio de todo tipo y tienes que tener los pies en la tierra en todo momento. Debes saber porque estás aquí, quien eres y porque estás ahí. Nosotros, Unai y yo, somos dos chavales que tuvimos con un baile y que luego nos esforzamos en aprender a bailar. Se te puede subir a la cabeza y es un peligro.

¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado?

¿Y lo más loco que has vivido?

No sabría decirte. La vida es como un juego en el que pasas niveles y siempre sorprende. Yo creo que lo más loco ha sido trabajar con Luis Tosar, Blanca Portillo, Alfonso Lara… es un repertorio de actores increíble. Es mi pasión. Me siento como un canterano que termina jugando con Messi. Es gente que he idolatrado desde hace mucho tiempo.