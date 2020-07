Moliner: «la competencia desleal nos está destruyendo»

Lleva poco más de un año en el cargo y ha surgido esta crisis del dovid, ¿cómo lo han vivido?

Fue muy duro, sobre todo al principio. Encontrarte sólo por ahí, sin ningún tipo de servicio. Nos consideraron servicio esencial y queremos que después de esto se nos siga considerando esencial. No faltó nada en ningún sitio y de eso tenemos que estar muy orgullosos los transportistas No somos héroes pero merecemos un respeto por parte de la sociedad que no teníamos antes y que no tenemos ahora.