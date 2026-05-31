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31 MAY 2026|

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Molinos abre la convocatoria de ‘Corticos’ para visibilizar el cine vinculado al territorio

Se buscan reportajes que hayan sido rodados en pueblos de zonas rurales como el Maestrazgo, Bajo Aragón y Teruel

Imagen del pueblo de Molinos. / L.C
Imagen del pueblo de Molinos. / L.C

La COMARCA31 05 2026

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Cultura y Ocio

Molinos acogerá el próximo 14 de agosto la segunda edición de la Muestra de Cortometrajes de Molinos 'Corticos', una iniciativa cultural que nace con el objetivo de dar visibilidad al cine realizado en el entorno rural y, de manera especial, a las obras vinculadas al Maestrazgo, Teruel y el Bajo Aragón.

La muestra busca cortometrajes que hayan sido rodados en pueblos de zonas rurales o que aborden la idiosincrasia del mundo rural, así como trabajos impulsados por autores originarios de la zona o con un vínculo directo con ella. De este modo, 'Corticos' quiere convertirse en un punto de encuentro para creadores, vecinos y amantes del cine, reforzando el papel de la cultura como herramienta de dinamización en los pueblos pequeños.

La convocatoria está dirigida a cortometrajes de cualquier género, ya sean documentales, ficción, animación, terror, fantástico, experimental, videoclip u otras propuestas audiovisuales. Las obras deberán tener una duración máxima de 25 minutos y una calidad mínima Full HD.

Entre los criterios de selección, las bases establecen que los cortometrajes deberán cumplir al menos una de dos condiciones: que hayan sido grabados en pueblos de zonas rurales o traten la realidad rural, con un 30% del metraje rodado en la provincia de Teruel y especialmente en la zona de Maestrazgo y Bajo Aragón; o que al menos uno de sus autores -guionista, director, director de fotografía o productor- tenga sus orígenes en la zona y mantenga vínculo con ella.

Los cortometrajes seleccionados se exhibirán el 14 de agosto de 2026 en Molinos, en el salón de actos de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, ADEMA, con la presencia de sus creadores.

La inscripción se realiza a través de la plataforma Festhome, donde las personas interesadas deberán rellenar la ficha correspondiente, subir el archivo del cortometraje para la preselección y detallar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases.El plazo de inscripción y envío de cortometrajes permanece abierto hasta el 25 de julio.

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