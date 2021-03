Molinos cierra bares, las Grutas de Cristal y pide a los no residentes no acudir al pueblo para frenar el covid

Preocupación en Molinos ante el incesante goteo de nuevos casos de covid que va registrando la localidad desde hace unas semanas. Desde el Ayuntamiento han tomado medidas y, ahora que se abren las provincias, piden a quienes no residen en el pueblo que se abstengan de acudir. Al menos, hasta el 21 de marzo. El pueblo apenas supera los 200 habitantes y sigue sumando nuevos casos. Según los datos de la última jornada, son tres más.

Desde el 1 de febrero, y como se recoge en los datos que recoge Salud Pública, ha registrado 19 contagios. De estos, la mitad ya lo han superado según el alcalde, Javier Mateo quien no oculta su preocupación y llama a la responsabilidad. El Consistorio ha tomado algunas medidas para tratar de frenar una situación que parece que se desató con un primer pequeño brote que ha ido a más.

Bando del Ayuntamiento de Molinos.

Se han cerrado los dos bares y las visitas a las Grutas de Cristal durante dos fines de semana. Las calles se desinfectan cada día entre el Ayuntamiento y la Comarca y se pide a los vecinos salir a la calle lo imprescindible. «La gente está siendo bastante consciente y esto parece un pueblo desierto, esa responsabilidad faltó en algunos casos hace unas semanas porque si no, no estaríamos así», lamentó. «Hemos pasado el año de pandemia sin apenas contagios y ahora vemos que van saliendo y queremos tratar de frenarlo y de que la gente no baje la guardia porque esto es broma, esto es muy serio«, añadió.

Han emitido un bando que llega a través de telefonía móvil a más de 300 personas. La mayoría no son residentes habituales en el pueblo y a estas personas titulares de segundas viviendas se les pide que aguarden hasta que pase el domingo 21 de marzo para ir. Tampoco habrá celebraciones religiosas, en este caso como ha comunicado la parroquia, hasta el 28 de marzo.