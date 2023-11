Moncada: «Queremos abrir el turismo al mercado internacional, sobre todo latinoamericano»

El Día Mundial del Turismo es el 27 de septiembre. ¿Qué se celebrará entonces el martes que viene?

¿Por qué es Alcañiz el escenario de la gala del Día del Turismo?

¿Cuál es el objetivo de la celebración?

Unir a todas las asociaciones el turismo de Aragón; turismo deportivo, turismo religioso, turismo verde, balnearios, campings, hoteles, restaurantes… Todos los miembros del Consejo de Turismo que quieran participar, que habitualmente participan casi todos. En este acto primero se celebrará un consejo donde hacer balance del año 2023 comparando con los años anteriores, para ver cuáles serían las líneas maestras a decidir y la política a desarrollar, no solamente el año que viene, sino sobre la legislatura. Se realizará, cómo no, también la entrega de medallas.

¿Qué se ha tenido en cuenta para entregar esos galardones?

¿Qué calidad turística existe en Aragón?

Acaba de iniciar la legislatura, ¿cuáles son las líneas de trabajo a seguir estos próximos años?

Lo que nosotros vamos a intentar primero es tener más presencia en los mercados nacionales e internacionales. Esto lo vamos a desarrollar con las ferias. Por ejemplo, en FITUR este año vamos a hacer algo más novedoso, donde hemos juntado a todas las instituciones. Huesca, Zaragoza y Teruel van a tener más presencia, no política, sino directamente tomando decisiones sobre lo que quieren hacer y sobre lo que quieren mostrar. Es decir, no va a ser solo la Dirección General la que decida lo que se va a hacer y se va a mostrar allí, sino que entre todos ya estamos reuniéndonos desde hace un mes para marcar las directrices hacia dónde van a ir enfocadas, por ejemplo FITUR o Madrid Fusión. En este último caso, hemos pasado de 16 metros que tuvimos el año pasado a 100 metros que vamos a ocupar. El leitmotiv de este año en FITUR y en el año 2024 va a ser la gastronomía aragonesa, por lo tanto, ahí van a estar englobadas las tres provincias. Cada uno va a demostrar lo que tiene y la fuerza de la gastronomía combinándolo con todo lo que hace el turismo de nuestra comunidad.

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta el turismo de la comunidad y el turismo rural?

Habla de desestacionalizar, muchos hosteleros también se quejan de que en temporadas altas incluso hay saturación. Es el caso de comarcas como el Matarraña, recientemente los empresarios turísticos proponen una ecotasa para controlarlo. ¿Considera que podría ser una solución?

Creo que no estamos llegando al punto de esas ciudades tan sobresaturadas con destinos maduros como la parte antigua de San Sebastián, Santiago de Compostela, Barcelona, Palma de Mallorca… que son ciudades que ya están sobresaturadas, con imposibilidad, por ejemplo, de permitir más viviendas de uso turístico. Donde no es sostenible viajar y donde hay que conjugar el crecimiento con la sostenibilidad. No sé hasta qué punto ahora mismo toda la zona del Matarraña pueda hablar de sobresaturación. Bueno, si es así habrá que, lógicamente, controlarlo, y que sea un destino más sostenible. No creo yo personalmente, y dedicándome tantos años al turismo, que el pago de una tasa sea lo mejor para poder incentivar un destino, aunque sea un destino maduro. Me da la sensación de que esa no es la mejor manera.