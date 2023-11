Monroyo elige este domingo alcalde y evita el control de una gestora autonómica

Monroyo vivirá a destiempo este domingo 26 de noviembre elecciones municipales, donde el Partido Popular, Teruel Existe y Partido Aragonés se disputarán la alcaldía, evitando así la entrada de una gestora autonómica- tal como marca la ley-, tras el vacío electoral de las municipales de mayo. Se trata del único municipio de Aragón que no presentó ninguna lista en los comicios anteriores, lo que abocó a la localidad matarrañense, en un primer momento, a la incertidumbre en cuanto su futuro político. «Por responsabilidad» en esta segunda vuelta electoral, los candidatos han dado un paso adelante, para encabezar políticas esenciales en los años venideros sobre la despoblación, necesidad de vivienda en el medio rural, proyectos culturales o turismo, ejes comunes en los programas electorales presentados por las formaciones.

Con «esperanza y alegría» quiere gobernar el diputado del Partido Popular, Miguel Gascón, quien destaca «el interés común de que el pueblo funcione». «Fue un chasco general en el pueblo, no pensábamos que podíamos llegar a esta situación. Fue un shock, y a todos nos removió un poco la conciencia», recalcó. Presenta un programa electoral «realista y de trabajo», centrado en la lucha contra la despoblación y vivienda como ejes centrales. «Nos enfrentamos a los problemas comunes del entorno rural. La despoblación, la falta de oportunidades de trabajo que hace que la gente joven abandone el pueblo. Queremos trabajar en torno a la vivienda y al gasto corriente en el día a día que en los pueblos pequeños es enorme, con políticas de ahorro y de optimización», concretó. Sobre su equipo, lo define como «muy consolidado», con personas «comprometidas».

«Trabajar y colaborar» con la gente del pueblo y sobre todo con todas las asociaciones, ofrecen desde el Partido Aragonés. Su representante, la concejal Mª Pilar Blanc, repite como cabeza de lista del PAR. «En principio quería dejar paso a la gente más joven del pueblo, pero después de lo que pasó en el mes de mayo, que nos íbamos de cabeza a una gestora, volvía planteármelo», señala la edil, quien celebra de que finalmente las tres candidaturas presentadas demuestren «la preocupación» por el futuro del pueblo. «No nos hemos dejado llevar por la apatía que teníamos al principio», resaltó. Sobre su programa de gobierno destacan propuestas como la creación de un museo dedicado a las mujeres, la adaptación de un local para jóvenes, un plan de asfaltado de caminos o la implementación de placas fotovoltaicas, sin olvidarse de temas troncales como despoblación y vivienda. «Tenemos que procurar que la gente no se vaya. Tenemos proyectos para que la gente se quede y pueda venir», recalca. Blanc presenta candidatura respaldada por un equipo que integra a jóvenes y mujeres.

Lograr incrementar el número de vecinos, apoyar el sector primario o dar un impulso al sector industrial, se marca como objetivo el candidato de Teruel Existe, César Lombarte. El hostelero, propietario de la Posada Guadalupe, tampoco se olvida de un tema «muy suyo», el turismo y los servicios, sobre los cuales tiene mucho conocimiento. «Me siento mejor persona desde que he dado este paso. En principio no quería meterme en política, pero lo hice por responsabilidad», asevera. Siempre trabajó por el pueblo «desde fuera» y ahora decide hacerlo «desde dentro». Lo hace desde un partido en el que se siente «cómodo» y con el que quiere «defender lo rural». «La política de arriba está desconectada de la realidad de los pueblos». Es por eso que el programa electoral mira «muy lejos y muy alto». «Queremos trabajar por repoblar el pueblo, necesitamos vivienda, trabajo, mantener y reforzar nuestra identidad», recalca. Una de las urgencias será evitar el cierre del cuartel.

Sin efecto en el mapa político provincial

El mapa político provincial podría haber cambiado dependiendo de lo que pasara en Monroyo. El PAR podría haber perdido su diputado del Partido Judicial de Alcañiz, la alcaldesa de Alloza Marta Sancho; si no hubiera presentado lista, y por tanto no obtuviera ningún voto; y el PP sí. No obstante, al presentar candidatura los aragonesistas no será así.

Las estimaciones del PAR son que el PP tendría que sacar 244 votos más que el Partido Aragonés para que los aragonesistas perdieran a su representante provincial. Teniendo en cuenta que el censo electoral de Monroyo asciende a 232 censados, la opción de que haya cambios en el reparto de diputados no es posible. Según los datos suministrados por la Junta Electoral sobre el Partido Judicial de Alcañiz, en las pasadas elecciones del 28 de mayo el PP consiguió 10.992 votos; el PSOE, 9012 votos; Teruel Existe, 2.711 y el PAR, 2.247 votos y el resto corresponden al resto de fuerzas políticas que no llegan al mínimo para realizar el cómputo.

Tras la campaña electoral, este sábado 25 será jornada de reflexión y el domingo 26 se celebrarán las elecciones de 9.00 a 20.00 como en comicios anteriores. La mesa electoral estará conformada, tal y como marca la ley, por los mismos integrantes que en mayo. La constitución del nuevo Ayuntamiento tendrá lugar el sábado 16 de diciembre. Ese día Monroyo tendrá nuevo alcalde o alcaldesa en sustitución de la socialista Gloria Blanc.